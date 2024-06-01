Редис выращиваем всё лето: вот какие условия помогут это сделать

Редис — овощная культура, предпочитающая немного света, прохладу и влагу. Идеальное время для его выращивания — весна или осень. Однако это не значит, что невозможно собирать урожай редиса все лето. Опытные огородники знают несколько простых секретов, которые позволяют выращивать редиску и наслаждаться её спелыми хрустящими корнеплодами на протяжении всего лета.
Чтобы собирать редис все лето, нужно правильно выбрать сорт. На семенах следует искать пометку о том, что сорт не склонен к цветушности. Подходящие для летнего выращивания сорта и гибриды включают: "Дуро", "Рамтоуш", "Глориет Ф1", "Вюрцбургский 59". Тем не менее эксперименты с другими сортами тоже возможны.
Редис выпускает стрелки, если его посев сильно загущен. Распределить семена равномерно сложно из-за их мелкого размера. Решение — использовать редис в драже. Если вы уже посеяли семена хаотично, не поленитесь проредить всходы, когда появятся первые настоящие листья.
Освещение играет ключевую роль в выращивании редиса летом. Идеальные условия — световой день продолжительностью 10-12 часов. При избытке света редис начинает цвести, и урожай ухудшается. Решить эту проблему можно несколькими способами:
Редис не переносит недостаток влаги, особенно в жару. Недостаток воды может привести к образованию стрелок и огрубению корнеплодов. Поливайте редиску ежедневно, дважды — утром и вечером, когда солнце еще не нагревает грядку. Полив должен быть обильным, чтобы грунт промокал на 5-7 см.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.