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Редис выращиваем всё лето: вот какие условия помогут это сделать

Как вырастить сочный редис?

2:02
Садоводство » Овощи

Редис — овощная культура, предпочитающая немного света, прохладу и влагу. Идеальное время для его выращивания — весна или осень. Однако это не значит, что невозможно собирать урожай редиса все лето. Опытные огородники знают несколько простых секретов, которые позволяют выращивать редиску и наслаждаться её спелыми хрустящими корнеплодами на протяжении всего лета.

Как вырастить сочный редис?
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы собирать редис все лето, нужно правильно выбрать сорт. На семенах следует искать пометку о том, что сорт не склонен к цветушности. Подходящие для летнего выращивания сорта и гибриды включают: "Дуро", "Рамтоуш", "Глориет Ф1", "Вюрцбургский 59". Тем не менее эксперименты с другими сортами тоже возможны.

Редис выпускает стрелки, если его посев сильно загущен. Распределить семена равномерно сложно из-за их мелкого размера. Решение — использовать редис в драже. Если вы уже посеяли семена хаотично, не поленитесь проредить всходы, когда появятся первые настоящие листья.

Освещение играет ключевую роль в выращивании редиса летом. Идеальные условия — световой день продолжительностью 10-12 часов. При избытке света редис начинает цвести, и урожай ухудшается. Решить эту проблему можно несколькими способами:

  • Сажать редис в затенённом месте участка.
  • Создавать искусственное затемнение с помощью укрытия из дуг и укрывного материала, пряча редис вечером и открывая утром.

Редис не переносит недостаток влаги, особенно в жару. Недостаток воды может привести к образованию стрелок и огрубению корнеплодов. Поливайте редиску ежедневно, дважды — утром и вечером, когда солнце еще не нагревает грядку. Полив должен быть обильным, чтобы грунт промокал на 5-7 см.

ПОРА СЕЯТЬ! Вот почему не получается вырастить КРУПНЫЙ И СОЧНЫЙ РЕДИС
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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