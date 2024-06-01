Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством

В июне появляются паутинный клещ, тля и другие вредители на розах. Для борьбы с ними можно использовать препараты "Фитоверм" или "Битоксибациллин". Также подойдут народные средства, например, молоко. Вся тля будет опадать.
Ещё один вариант — раствор из стружки хозяйственного мыла: примерно 5 столовых ложек на 1 литр тёплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы мыло полностью растворилось, залейте раствор в опрыскиватель и приступайте к обработке растений.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.