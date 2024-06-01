Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством

Как бороться с тлёй на розах?

0:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В июне появляются паутинный клещ, тля и другие вредители на розах. Для борьбы с ними можно использовать препараты "Фитоверм" или "Битоксибациллин". Также подойдут народные средства, например, молоко. Вся тля будет опадать.

Фото: Aphid - Bladluizen by Paul van de Velde is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ещё один вариант — раствор из стружки хозяйственного мыла: примерно 5 столовых ложек на 1 литр тёплой воды. Тщательно перемешайте, чтобы мыло полностью растворилось, залейте раствор в опрыскиватель и приступайте к обработке растений.