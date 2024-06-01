Жара. Июнь. Как спасти посадки на дачном участке?

Нередко лето начинается с резкого повышения температуры воздуха и установления засушливой погоды. Это опасный период для только что высаженных растений, которые ещё не успели хорошо укорениться. Как помочь им пережить стрессовые условия?
Проблемы растений при ранней летней жаре
Высокие температуры и отсутствие осадков создают тяжелые условия для молодых, только что высаженных растений. Они испытывают сильное обезвоживание, что проявляется в увядании листьев, остановке роста и нарушении процессов фотосинтеза.
Корневая система еще недостаточно развита, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение надземной части. В результате растения теряют тургор, а их ткани могут начать засыхать. Без своевременной помощи такие посадки можно попросту потерять.
Как помочь растениям пережить жару и засуху
Своевременные и правильные агротехнические мероприятия помогут уберечь молодые посадки от гибели в период ранней летней жары:
1. Регулярный и обильный полив
Поливать растения нужно как можно чаще - как минимум 2-3 раза в неделю. Почва должна хорошо пропитываться влагой на всю глубину залегания корней.
2. Мульчирование приствольных кругов
Устилание приствольного круга мульчей (торфом, опилками, соломой) защищает почву от быстрого высыхания и сохраняет влагу. Это особенно важно для только что посаженных растений.
3. Притенение и укрытие
В самые жаркие дневные часы можно слегка притенять молодые посадки, укрыв их легкой тканью или установив временные навесы.
4. Опрыскивание листьев
Опрыскивание растений водой в жаркие дни помогает снизить перегрев и испарение влаги с листовой поверхности.
5. Профилактическая обработка от вредителей
Засуха ослабляет растения, делая их более уязвимыми для нападения насекомых-вредителей. Регулярные профилактические обработки инсектицидами убережет посадки от дополнительного стресса.
Своевременное применение этих мер поможет молодым растениям благополучно пережить ранний летний зной и сохранить хорошее состояние.
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