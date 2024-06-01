Жара. Июнь. Как спасти посадки на дачном участке?

Вот как помочь растениям пережить стресс

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Нередко лето начинается с резкого повышения температуры воздуха и установления засушливой погоды. Это опасный период для только что высаженных растений, которые ещё не успели хорошо укорениться. Как помочь им пережить стрессовые условия?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Проблемы растений при ранней летней жаре

Высокие температуры и отсутствие осадков создают тяжелые условия для молодых, только что высаженных растений. Они испытывают сильное обезвоживание, что проявляется в увядании листьев, остановке роста и нарушении процессов фотосинтеза.

Корневая система еще недостаточно развита, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение надземной части. В результате растения теряют тургор, а их ткани могут начать засыхать. Без своевременной помощи такие посадки можно попросту потерять.

Как помочь растениям пережить жару и засуху

Своевременные и правильные агротехнические мероприятия помогут уберечь молодые посадки от гибели в период ранней летней жары:

1. Регулярный и обильный полив

Поливать растения нужно как можно чаще - как минимум 2-3 раза в неделю. Почва должна хорошо пропитываться влагой на всю глубину залегания корней.

2. Мульчирование приствольных кругов

Устилание приствольного круга мульчей (торфом, опилками, соломой) защищает почву от быстрого высыхания и сохраняет влагу. Это особенно важно для только что посаженных растений.

3. Притенение и укрытие

В самые жаркие дневные часы можно слегка притенять молодые посадки, укрыв их легкой тканью или установив временные навесы.

4. Опрыскивание листьев

Опрыскивание растений водой в жаркие дни помогает снизить перегрев и испарение влаги с листовой поверхности.

5. Профилактическая обработка от вредителей

Засуха ослабляет растения, делая их более уязвимыми для нападения насекомых-вредителей. Регулярные профилактические обработки инсектицидами убережет посадки от дополнительного стресса.

Своевременное применение этих мер поможет молодым растениям благополучно пережить ранний летний зной и сохранить хорошее состояние.