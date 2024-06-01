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Когда лучше всего обрезать розы в саду

От этого зависит здоровье роз

2:24
Садоводство » Цветы

Правильная обрезка роз - одно из важнейших агротехнических мероприятий, от которого во многом зависит здоровье, внешний вид и обильность цветения этих любимых садовых культур. Однако неопытные цветоводы часто сомневаются, когда именно нужно приступать к этой важной процедуре.

От этого зависит здоровье роз
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сроки обрезки роз зависят от типа растения

Время, когда следует проводить обрезку роз, напрямую зависит от их типа:

Чайно-гибридные и флорибунда (современные розы)
Эти розы рекомендуется обрезать рано весной, когда распускаются первые листочки. Лучшее время - март-апрель. Важно не торопиться и дождаться, пока минует угроза весенних заморозков.

Штамбовые розы

Их обрезают также весной, но немного позже - в начале-середине апреля. Эти розы более чувствительны к заморозкам, поэтому обрезку лучше проводить, когда минует вероятность возвратных холодов.

Парковые, английские и плетистые розы

Эти розы обрезают осенью, после окончания цветения. Обычно это конец сентября - октябрь. Зимовка розы проходит лучше, если к наступлению морозов куст будет обрезан.

В зависимости от региона сроки обрезки могут сдвигаться на 1-2 недели в ту или иную сторону.

Как правильно обрезать розы

Независимо от времени года, обрезку роз нужно проводить по одним и тем же правилам:

1. Обрезают побеги на 1/3 или на 5-7 почек, оставляя здоровые, хорошо развитые ветви.
2. Срезы делают под наклоном, на 0,5-1 см выше наружной почки. Такое расположение среза способствует лучшему оттоку влаги и препятствует гниению.
3. Все инструменты (секаторы, ножницы) должны быть хорошо заточены, чтобы не травмировать растение.
4. Обрезают сухие, больные, слабые и растущие внутрь ветви. Оставляют только здоровые, хорошо развитые побеги.
5. После обрезки розы нужно обработать садовым варом или другим защитным средством.

Соблюдение этих простых правил при выборе оптимальных сроков обрезки обеспечит прекрасное развитие и цветение роз.

Как обрезать розы летом
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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