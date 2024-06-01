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Почему опытные садоводы в саду обрывают цветы на молодых деревьях

Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким

2:27
Садоводство » Деревья и кустарники

Одна из характерных особенностей молодых плодовых деревьев — их стремление обильно цвести и плодоносить уже в первые годы после посадки. Это может выглядеть очень эффектно и привлекать внимание начинающих садоводов. Однако опытные дачники, как правило, сразу обрывают эти цветы. Почему они так поступают?

Ранний обильный цвет — стресс для молодых деревьев

Молодое плодовое дерево тратит огромное количество сил и ресурсов на формирование цветов и завязей. Это серьёзная нагрузка, которой оно ещё не готово противостоять. В результате страдает общее развитие и рост дерева. Оно отстает в наращивании ствола, ветвей и корневой системы.

Перегрузка плодоношением негативно сказывается и на закладке плодовых почек на следующий год. Дерево может не только не набрать силы, но и истощиться. В дальнейшем это приведет к нерегулярному плодоношению.

Обрывание цветков — профилактика стрессов

Чтобы молодое плодовое дерево сформировалось мощным и здоровым, ему нужно дать возможность сосредоточиться на росте, а не на плодоношении. Поэтому опытные садоводы при первых признаках цветения обрывают цветки.

Это необходимая профилактическая мера, которая позволяет:

— Направить все питательные вещества на развитие ствола, ветвей и корневой системы.
— Заложить крепкие плодовые почки на следующий год.
— Предотвратить истощение и ослабление молодого дерева.

Как правильно обрывать цветы на молодых деревьях?

Обрывать цветки нужно как можно раньше — сразу после их раскрытия. Лучше всего это делать в сухую погоду, чтобы не травмировать ткани растения.

Обрывать цветки следует аккуратно, не повреждая нежные веточки и почки. Важно удалять именно соцветия, а не бутоны — раскрывшиеся цветки легко отделяются.

Эту профилактическую процедуру рекомендуется повторять ежегодно до тех пор, пока дерево не наберет нужной силы и не начнет плодоносить самостоятельно. Обычно на это уходит 3-4 года.

Своевременное обрывание цветков на молодых деревьях — важный агротехнический прием, который позволяет сформировать крепкие, устойчивые и долговечные плодовые культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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