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Как посадить сирень, чтобы она прижилась

Сажаем сирень с первого раза

2:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Сирень - это неизменный символ весны, один из самых популярных и любимых кустарников на наших дачных участках. Но для того, чтобы посаженная сирень хорошо прижилась и радовала роскошным цветением из года в год, нужно соблюдать несколько важных правил при её высадке.

Сажаем сирень с первого раза
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда сажать сирень?

Оптимальным временем для посадки сирени считается ранняя весна - март-апрель, когда почва еще не успела прогреться, но уже готова к высадке растений. В это время сирень легче приживается, быстро наращивает корневую систему и начинает активно расти.

Можно также высаживать сирень осенью - в сентябре-октябре, но здесь важно позаботиться о зимней защите молодых саженцев.

Как правильно выбирать и подготавливать посадочный материал?

Для посадки лучше брать двухлетние саженцы сирени с закрытой корневой системой. Они более приспособлены к пересадке и быстрее приживаются на новом месте.

Перед высадкой корни саженца необходимо замочить в воде на 2-3 часа, чтобы они были влажными. Верхушки корней можно слегка обрезать, что стимулирует их дальнейший рост.

Как правильно посадить сирень?

1. Выкопайте посадочную яму размером 50x50 см и глубиной 40 см. На дно положите 10 см дренажного слоя (мелкий гравий, битый кирпич).
2. Смешайте землю из ямы с перегноем, торфом и песком. Эта питательная смесь будет отличной основой для корневой системы сирени.
3. Установите саженец в центр ямы, расправьте корни и засыпьте землей, слегка уплотнив.
4. Сформируйте вокруг ствола небольшой земляной холмик, который будет удерживать влагу.
5. Обильно полейте посадку, чтобы вода пропитала всю почву.
6. Замульчируйте приствольный круг торфом, опилками или древесной корой.

Важно! Не заглубляйте корневую шейку сирени, она должна быть чуть выше уровня земли.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сиреневым кустам быстро прижиться на новом месте, набрать силу и порадовать вас роскошным весенним цветением.

Как посадить сирень, чтобы она пышно цвела и не болела
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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