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Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода

Эти грибковые болезни можно лечить безопасным способом

2:23
Садоводство » Вредители и болезни

Фитофтороз и мучнистая роса - две очень распространённые грибковые болезни, которые часто поражают овощные культуры на дачных участках. Бороться с ними можно при помощи различных химических фунгицидов. Но есть и более безопасный и доступный способ - использование йода.

Эти грибковые болезни можно лечить безопасным способом
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему йод эффективен против фитофтороза и мучнистой росы?
Йод - это универсальное антисептическое средство, которое обладает выраженным противогрибковым эффектом. Он способен подавлять развитие многих видов грибков, в том числе возбудителей фитофтороза и мучнистой росы.

Обработка растений йодосодержащими препаратами:

  • уничтожает споры и мицелий грибков на поверхности растений;
  • создаёт защитный барьер, препятствующий повторному заражению;
  • стимулирует иммунные процессы в растениях, повышая их устойчивость;
  • легко смывается дождем или поливом, не накапливаясь в плодах.

Таким образом, йод является эффективным, безопасным и доступным средством для борьбы с опасными грибковыми болезнями овощных культур.

Как использовать йод против фитофтороза и мучнистой росы?
Для профилактики и лечения фитофтороза и мучнистой росы можно применять йод в следующих формах:

1. Йодная настойка (10-15 капель на 1 л воды). Этим раствором опрыскивают растения, особенно нижнюю сторону листьев.

2. Раствор йода в воде (1 ч.л. на 10 л воды). Такой раствор используют для полива растений, орошая не только почву, но и листья.

3. Приготовление йодосодержащей побелки. Для этого в известковую или меловую побелку добавляют 1-2 ч.л. йода на 1 л раствора. Ею окрашивают стволы и ветки растений.

Обрабатывать растения йодом следует профилактически, до появления признаков болезни, а также при первых симптомах ее развития. Повторять процедуру нужно каждые 7-10 дней.

Применение йода - простой, эффективный и безопасный способ защитить свои овощные культуры от опасных грибковых заболеваний. Попробуйте и убедитесь в его действенности!

Ложь про фитофтору, будьте осторожны! Эти советы "умников" не помогут!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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