Что посадить на место раннего редиса в огороде

Место раннего овоща не должно быть пустым

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редис - одна из самых быстрорастущих овощных культур. Его можно выращивать даже ранней весной, получая первый урожай уже через 3-4 недели после посева. Но что делать, когда ранний редис будет собран? Не спешите оставлять это место пустым, ведь на него можно успеть посадить ещё одну полезную культуру.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему стоит что-то сажать на место редиса?

Ранний редис занимает грядку всего 1-1,5 месяца, после чего участок освобождается. Оставлять это место пустым - нерациональное решение. Гораздо целесообразнее использовать высвободившееся пространство, высадив на нем другие овощные или зеленные культуры.

Это позволит:

получить дополнительный урожай с той же площади;

эффективно использовать землю в пик дачного сезона;

закрыть почву растениями, что предотвратит рост сорняков;

обогатить участок разнообразием выращиваемых культур.

Что можно посадить на место раннего редиса?

Выбор культур, которые можно высадить после сбора раннего редиса, достаточно широк. Это могут быть как овощные, так и зеленные растения. Рассмотрим наиболее подходящие варианты:

1. Зелённые культуры:

- Листовой салат

- Шпинат

- Рукола

- Кресс-салат

2. Быстрорастущие овощи:

- Репчатый лук на перо

- Укроп

- Петрушка

- Щавель

3. Более поздние корнеплоды:

- Морковь

- Свекла

- Редька

Главное, чтобы выбранные культуры успели сформировать полноценный урожай до наступления холодов. С этой точки зрения наиболее оптимальными будут зеленные растения и быстрорастущие овощи.

Правильно используя освободившееся после раннего редиса место, вы сможете получить дополнительный урожай, а ваш огород будет радовать разнообразием.