Что посадить на место раннего редиса в огороде

Редис - одна из самых быстрорастущих овощных культур. Его можно выращивать даже ранней весной, получая первый урожай уже через 3-4 недели после посева. Но что делать, когда ранний редис будет собран? Не спешите оставлять это место пустым, ведь на него можно успеть посадить ещё одну полезную культуру.
Ранний редис занимает грядку всего 1-1,5 месяца, после чего участок освобождается. Оставлять это место пустым - нерациональное решение. Гораздо целесообразнее использовать высвободившееся пространство, высадив на нем другие овощные или зеленные культуры.
Это позволит:
Выбор культур, которые можно высадить после сбора раннего редиса, достаточно широк. Это могут быть как овощные, так и зеленные растения. Рассмотрим наиболее подходящие варианты:
1. Зелённые культуры:
- Листовой салат
- Шпинат
- Рукола
- Кресс-салат
2. Быстрорастущие овощи:
- Репчатый лук на перо
- Укроп
- Петрушка
- Щавель
3. Более поздние корнеплоды:
- Морковь
- Свекла
- Редька
Главное, чтобы выбранные культуры успели сформировать полноценный урожай до наступления холодов. С этой точки зрения наиболее оптимальными будут зеленные растения и быстрорастущие овощи.
Правильно используя освободившееся после раннего редиса место, вы сможете получить дополнительный урожай, а ваш огород будет радовать разнообразием.
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