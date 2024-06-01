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Как подвязывать малину на дачном участке

Грамотно подвязываем кусты малины

1:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина - одна из самых популярных ягодных культур на приусадебных участках. Для того, чтобы получить высокий и качественный урожай этой вкусной ягоды, важно правильно ухаживать за кустами, в том числе вовремя и грамотно их подвязывать.

Грамотно подвязываем кусты малины
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain is licensed under public domain

Зачем нужна подвязка малины?

Малина по своей природе является растением, которое требует опоры. Без подвязки ее побеги будут полегать на землю, что чревато рядом проблем:

  • ягоды соприкасаются с землей, загрязняются и быстрее портятся;
  • растение меньше освещается и проветривается, что ухудшает качество плодов;
  • полегшие побеги сложнее поддаются уходу и уборке урожая;
  • растение становится более восприимчивым к болезням и вредителям.

Поэтому своевременная и правильная подвязка малины является важной агротехнической мерой для получения обильного и здорового урожая.

Как подвязывать малину

Подвязку малины лучше всего проводить в весенний период, когда растение начинает активно расти. Для этого используют опоры в виде:

  • шпалер, натянутых между рядами. К ним нужно привязать побеги по мере их отрастания;
  • индивидуальных опор возле каждого куста (колья, дуги, решетки);
  • натянутой между кустами проволоки, к которой привязывают побеги.

Важно следить за тем, чтобы подвязка была достаточно свободной, не пережимала стебли. Также нужно регулярно подвязывать новые побеги, которые со временем отрастают.

Правильная подвязка малины обеспечит её хорошую освещенность и проветриваемость, сохранность ягод и удобство ухода. Это залог обильного и качественного урожая малины.

Подвязка малины весной для начинающих
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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