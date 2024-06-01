Как подвязывать малину на дачном участке

Малина - одна из самых популярных ягодных культур на приусадебных участках. Для того, чтобы получить высокий и качественный урожай этой вкусной ягоды, важно правильно ухаживать за кустами, в том числе вовремя и грамотно их подвязывать.
Малина по своей природе является растением, которое требует опоры. Без подвязки ее побеги будут полегать на землю, что чревато рядом проблем:
Поэтому своевременная и правильная подвязка малины является важной агротехнической мерой для получения обильного и здорового урожая.
Подвязку малины лучше всего проводить в весенний период, когда растение начинает активно расти. Для этого используют опоры в виде:
Важно следить за тем, чтобы подвязка была достаточно свободной, не пережимала стебли. Также нужно регулярно подвязывать новые побеги, которые со временем отрастают.
Правильная подвязка малины обеспечит её хорошую освещенность и проветриваемость, сохранность ягод и удобство ухода. Это залог обильного и качественного урожая малины.
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