Встречаем лето на даче: 5 важных дел на первый июньский день

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Ключевые дела, которые можно сделать сегодня на даче

2:05
Садоводство

Долгожданный летний сезон наконец-то наступил, и многие из нас стремятся провести первый день лета за городом, на своих участках (тем более сегодня выходной — суббота). Чтобы с пользой и удовольствием проводить дачный сезон, предлагаем ознакомиться с ключевыми делами, которые стоит выполнить в этот особенный день.

Ключевые дела, которые можно сделать сегодня на даче
Фото: flickr.com by *Susie*/sue/chasetheclouds is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Генеральная уборка. Начните с тщательной уборки дачного дома, террасы, веранды. Вымойте окна, проведите влажную уборку, очистите поверхности от пыли и грязи. Не забудьте и про сад — уберите сухие ветки, прошлогоднюю листву, приведите в порядок клумбы.

2. Высадка рассады. Если весной вы уже высадили рассаду овощей и цветов в грунт, первый день лета — отличный момент, чтобы дополнить посадки новыми культурами. Высадите томаты, перцы, баклажаны, бархатцы, петуньи и другие любимые растения.

3. Ревизия инвентаря. Проверьте, в каком состоянии находятся садовые инструменты, шланги, лейки и прочий инвентарь. Заточите, почистите, смажьте всё, что требует ухода, чтобы техника исправно служила вам весь сезон.

4. Организация зоны отдыха. Первый день лета — отличный повод обновить зону отдыха на даче. Расставьте удобную мебель, повесьте гамак, установите небольшой столик. Украсьте пространство цветами в горшках, яркими подушками. Создайте атмосферу уюта и релакса.

5. Пикник на природе. Завершите этот прекрасный день на даче неспешным семейным пикником. Приготовьте любимые блюда, накройте стол на свежем воздухе и наслаждайтесь первыми летними деньками в компании близких.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете с пользой провести первый день долгожданного лета на своей даче и с радостью встретить новый сезон.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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