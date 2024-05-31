Этот простой продукт поможет справиться с фитофторозом

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Как справиться с фитофторозом?

2:01
Садоводство » Вредители и болезни

Фитофтороз — заболевание, знакомое каждому дачнику, чаще всего поражающее паслёновые культуры: картофель, перцы, баклажаны. Также могут пострадать земляника и яблоня, но особенно фитофтора любит томаты. Именно на помидорах огородники чаще всего наблюдают следы заболевания. В этой статье расскажем, как бороться с фитофторой на помидорах и какие обработки помогут вылечить грибок.

Как справиться с фитофторозом?
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины фитофторы на томатах Фитофтороз вызывается грибками Phytophthora infestans. Споры грибка живут в почве и при благоприятных условиях начинают активное распространение. Заражение обычно начинается с нижней части кустов, постепенно поднимаясь по стеблям и листьям к вершине растений. За пару недель болезнь может полностью охватить куст. Без мер борьбы можно потерять до 80% урожая помидоров.

Дрожжи — это полезные грибки, которые подавляют фитофтору, стимулируют рост томатов и ускоряют созревание плодов. Их можно использовать для внекорневой обработки и подкормки кустов.

Для приготовления настоя используйте сухие или прессованные дрожжи. На 10 л воды потребуется 10 г сухих или 100 г прессованных дрожжей. Разведите дрожжи в 1 л тёплой воды, дайте настояться 5 часов в тёплом месте, затем доведите объём до 10 л. Опрыскивайте или поливайте кусты по влажной почве. Для большей эффективности добавьте 1 л молока или сыворотки. Норма внесения — 1 л состава на куст.

Не злоупотребляйте дрожжевыми подкормками, чтобы не вызвать жирование томатов и снижение урожая. Оптимальная частота внесения — 1 раз в 2 недели. Перед подкормкой грунт обязательно хорошо полейте.

Три лучших способа борьбы с фитофторой / Профилактика фитофтороза
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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