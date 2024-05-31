Пожелтевшие туи снова позеленеют: примите эти эффективные меры

Как решить проблему пожелтения туй?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Туи — одни из самых декоративных хвойников, с разнообразием форм и окраски листвы. Они неприхотливы и просты в уходе, что делает их незаменимыми в озеленении.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Весной многие садоводы видят туи с высохшей хвоёй. Сухие ветки и хвоя могут лежать под деревом.

Что делать, если туя пожелтела:

Удалите сухую хвою, если сомневаетесь в здоровье растения.

Подкормите растение раствором аммиачной селитры (1 ст. л. на 10 л воды).

Опрыскивайте растения чистой водой утром и вечером.

Причины пожелтения

Естественные причины: Хвоя обновляется с понижением температуры.

Подмерзание: В суровую зиму края побегов могут подмерзнуть.

Солнечный ожог: Яркое солнце зимой и весной может оставить ожоги на хвое. Укутывайте растения укрывным материалом.

Пыль и загазованность: Регулярно смывайте пыль с хвои.

Недостаток влаги: Туи влаголюбивы. Обеспечьте регулярный обильный полив и дождевание по кроне.

Корневая система туи поверхностная, поэтому лучше мульчировать землю вокруг деревьев, а не рыхлить её.