Пожелтевшие туи снова позеленеют: примите эти эффективные меры

Туи — одни из самых декоративных хвойников, с разнообразием форм и окраски листвы. Они неприхотливы и просты в уходе, что делает их незаменимыми в озеленении.
Весной многие садоводы видят туи с высохшей хвоёй. Сухие ветки и хвоя могут лежать под деревом.
Что делать, если туя пожелтела:
Удалите сухую хвою, если сомневаетесь в здоровье растения.
Подкормите растение раствором аммиачной селитры (1 ст. л. на 10 л воды).
Опрыскивайте растения чистой водой утром и вечером.
Причины пожелтения
Естественные причины: Хвоя обновляется с понижением температуры.
Подмерзание: В суровую зиму края побегов могут подмерзнуть.
Солнечный ожог: Яркое солнце зимой и весной может оставить ожоги на хвое. Укутывайте растения укрывным материалом.
Пыль и загазованность: Регулярно смывайте пыль с хвои.
Недостаток влаги: Туи влаголюбивы. Обеспечьте регулярный обильный полив и дождевание по кроне.
Корневая система туи поверхностная, поэтому лучше мульчировать землю вокруг деревьев, а не рыхлить её.
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