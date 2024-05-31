Огурцы это просто обожают: подкормите их данным средством из кухни

Почему стоит подкормить огурцы хлебом?

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хлебная подкормка очень полезная для огурцов. Подойдут подсохшие кусочки, которые всегда остаются.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чёрный хлеб для этого ещё лучше. Ведро заполните на 2/3 хлебом, залейте водой и оставьте настояться в тёплом месте на 7 дней. Затем разбавьте настой втрое и полейте растения. Эта подкормка отлично подходит и для томатов. Подкармливать можно с начала цветения, раз в неделю.

Огурцы (лат. Cucumis sativus) — это однолетние травянистые растения из семейства тыквенных. Они являются популярной овощной культурой, широко выращиваемой по всему миру. Овощи дают длинные зелёные плоды, которые используются в свежем виде, для засолки, маринования и в различных кулинарных рецептах. Они содержат много воды, низкокалорийны и богаты витаминами и минералами, такими как витамин К, витамин С и калий.