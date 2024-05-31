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Чем подкормить кусты чёрной смородины в июне

Эти удобрения прям для смородины

Садоводство » Деревья и кустарники

Июнь - ответственный месяц для ухода за кустами черной смородины. В это время растения активно растут, закладывают плодовые почки на следующий сезон, поэтому им необходима дополнительная подкормка. Разберемся, какие удобрения и в каких дозах следует вносить под смородину в этот период.

Особенности питания смородины в июне

Чёрная смородина относится к культурам, которым для полноценного развития и обильного плодоношения требуется сбалансированное питание. В июне кусты нуждаются в следующих элементах:

- Азот - необходим для роста листвы, побегов и закладки плодовых почек.
- Фосфор - важен для образования корневой системы, цветения и завязывания ягод.
- Калий - отвечает за общее укрепление растения и его зимостойкость.
- Микроэлементы - бор, медь, цинк, марганец способствуют повышению продуктивности кустов.

Какие удобрения вносить под смородину в июне

Для подкормки чёрной смородины в июне лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения. Отлично зарекомендовали себя:

1. Нитроаммофоска (16-16-16) - содержит сбалансированный набор NPK, а также микроэлементы.Вносится из расчета 30-40 г под куст.

2. Азофоска (16-16-16 + микроэлементы) - обеспечивает растения всем необходимым питанием. Доза - 40-50 г на куст.

3. Удобрение для ягодных (12-6-18 + микроэлементы) - специально разработанное для плодово-ягодных культур. Вносится по 50-70 г под каждый куст.

Также можно использовать органические подкормки - перегной, компост, древесную золу. Они насыщают почву гумусом и микроэлементами.

Как правильно вносить подкормку

Удобрения следует вносить под корневую систему, делая лунки или бороздки на расстоянии 20-30 см от штамба растения. Затем их нужно равномерно распределить и тщательно перекопать с почвой. После этого куст обильно поливают.

Не стоит вносить удобрения прямо под стебель - это может привести к ожогу корней.

Важно помнить, что интенсивное внесение азотных удобрений в июне может замедлить рост генеративных органов смородины и сказаться на урожайности. Поэтому следует придерживаться рекомендуемых норм внесения.

Соблюдение этих простых правил поможет вам обеспечить кусты черной смородины необходимым питанием в период активного роста и подготовки к следующему плодоношению.

Крупная и сладкая смородина только после этого удобрения! Чем подкормить смородину в июне?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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