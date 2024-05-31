Рассыпьте этот порошок под огурцы и они завалят урожаем летом

Диатомит и горчичный жмых улучшат состояние почвы

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый садовод мечтает о длительном и обильном плодоношении огурцов. Для этого используются различные подкормки и улучшители почвы. Эта подкормка легко готовится из доступных ингредиентов и способствует хорошему росту и плодоношению огурцов. Она помогает уничтожить патогенные бактерии и вредителей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Возьмите 1 килограмм диатомита мелкой порошкообразной консистенции. Средство богато кремнием, который помогает огурцам лучше усваивать фосфор и калий, удерживает влагу в почве и защищает от плесени и патогенных грибков.

Понадобится 1 килограмм горчичного жмыха, который быстро разлагается в почве, обеспечивая отличное органическое питание для огурцов, превосходящее даже коровяк.

Смешайте диатомит и горчичный жмых до однородной массы. Рассыпьте смесь возле огурцов и перемешайте с землей. Подкормку можно начинать вносить с 10-го дня роста рассады, рассыпая по 3 столовые ложки смеси возле молодых растений, чтобы они не болели и давали обильный урожай летом.