Тюльпан "Альба Коурелеа Окулята" - изящный аристократ среди весенних цветов

Это уникальный сорт тюльпанов вы захотите посадить у себя

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Тюльпан "Альба Коурелеа Окулята" - поистине уникальный сорт, в котором воплотились изящество, утонченность и глубокая символичность. Этот сорт стал настоящим воплощением творческого гения одноименной аргентинской художницы-сюрреалиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Происхождение и история создания

Тюльпан "Альба Коурелеа Окулята" был выведен в конце XX века голландскими селекционерами, вдохновленными творчеством знаменитой аргентинской художницы. Они постарались максимально точно воплотить в новом сорте тюльпана философские идеи и символику, характерные для работ Альбы Коурелеа Окуляты.

Название сорта - прямая отсылка к имени и фамилии мастера. "Альба" в переводе с испанского означает "рассвет", "белизна", что перекликается с белоснежной окраской лепестков. А "Коурелеа Окулята" - дань уважения самой художнице.

Описание сорта и его особенности

Тюльпан "Альба Коурелеа Окулята" отличается изящными удлиненными бокаловидными цветками, венчик которых выделяется белоснежной чистотой. Внутренние лепестки имеют легкий перламутровый отлив, придающий цветку воздушность и невесомость.

Высота стебля достигает 50-60 см, что делает этот сорт идеальным для срезки и создания роскошных букетов. Листва растения темно-зеленого цвета, гладкая и блестящая.

Цветение "Альбы Коурелеа Окуляты" приходится на май, что делает ее прекрасным дополнением к весенним садовым композициям.

Символическое значение

Белый цвет лепестков тюльпана "Альба Коурелеа Окулята" символизирует чистоту, невинность и духовное совершенство - те качества, которыми наделяла своих героинь великая аргентинская художница.

Вытянутая, устремленная вверх форма бутона перекликается с женскими образами, олицетворяющими глубокую мудрость, интуицию и связь с высшими космическими началами.

Таким образом, этот сорт тюльпана становится воплощением идей, которые Альба Коурелеа Окулята транслировала через свое творчество - гармония, философия, женственность.

Применение в ландшафтном дизайне

Тюльпан "Альба Коурелеа Окулята" идеально вписывается в изысканные, утонченные садовые композиции. Его белоснежные цветки великолепно смотрятся на фоне зеленых газонов, кустарников и хвойных растений.

Этот сорт тюльпана превосходно сочетается с другими весенними первоцветами - нарциссами, крокусами, гиацинтами. Такие ансамбли передают ощущение чистоты, свежести и духовной гармонии.

Кроме того, "Альба Коурелеа Окулята" незаменим в срезке. Его длинные прочные стебли и изящные бутоны делают его прекрасным материалом для составления роскошных букетов.

Таким образом, этот уникальный сорт тюльпана воплощает в себе всю красоту, символизм и утонченность творчества великой аргентинской художницы-сюрреалиста Альбы Коурелеа Окулята.