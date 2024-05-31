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Как защитить посадки от проволочника на дачном участке

Комплекс профилактических мер от проволочника

2:28
Садоводство » Вредители и болезни

Проволочник - одно из наиболее опасных вредных насекомых для многих овощных культур, в том числе картофеля, моркови, лука. Личинки проволочника наносят значительный урон развивающимся растениям, повреждая корни и клубни. Как же защитить свои посадки от этого неприятного вредителя?

Комплекс профилактических мер от проволочника
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что такое проволочник и чем он опасен?

Проволочник - личинка жука-щелкуна. Это удлиненные червеобразные личинки с плотным хитиновым покровом жёлтого, коричневого или красноватого цвета. 

Проволочники питаются корнями и клубнями овощных культур, что приводит к их загниванию и усыханию. Особенно сильно страдают молодые растения, которые могут погибнуть от повреждений. 

Взрослые особи проволочников также наносят вред, повреждая всходы и побеги.

Меры профилактики и борьбы с проволочником

Чтобы защитить свои посадки от проволочника, нужно использовать комплекс профилактических и истребительных мер:

1. Севооборот. Чередование культур помогает разорвать цикл развития вредителя. Хорошо высаживать после проволочника такие культуры, как бобовые, капуста, огурцы.

2. Глубокая осенняя перекопка почвы. Это помогает уничтожить личинок, находящихся в верхних слоях грунта.

3. Применение отпугивающих средств. Под посадки можно вносить древесную золу, измельченные ветки, куриный помет, которые отпугивают проволочника.

4. Использование растительных ловушек. Зерна кукурузы, овса или ячменя, закапываемые в грунт, привлекают личинок, которые в них и гибнут.

5. Биологический метод. Обработка почвы бактериальными препаратами, содержащими споры энтомопатогенных грибов, которые паразитируют на проволочнике.

6. Механическое уничтожение. При перекопке почвы личинок можно собрать вручную и уничтожить.

Сочетание этих мер поможет вам эффективно защитить свои овощные посадки от губительного воздействия проволочника.

Помните, что профилактика - лучший способ борьбы с этим вредным насекомым. Регулярные агротехнические мероприятия значительно снизят его численность на вашем участке.

Как избавиться от проволочника
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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