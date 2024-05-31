Чего нельзя допускать при поливе картофеля? Лучшие практики полива картофеля

Делимся простыми правилами полива, чтобы был урожай картофеля

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Полив - одно из важнейших агротехнических мероприятий при выращивании картофеля. Правильный полив обеспечивает хороший рост ботвы и клубней, а также повышает устойчивость растений к заболеваниям. Однако неправильный подход к поливу может нанести посадкам картофеля существенный вред. Расскажем, как нельзя поливать картофель.

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Чего нельзя допускать при поливе картофеля?

1. Переувлажнение почвы. Застой воды в почве приводит к загниванию клубней и развитию таких заболеваний, как фитофтороз, черная ножка. Оптимальная влажность грунта для картофеля - 70-80% от полной влагоемкости.

2. Поливы в жаркое время дня. В разгар солнечной погоды вода на листьях и клубнях картофеля быстро испаряется, что создает благоприятные условия для развития болезней. Лучше всего поливать рано утром или вечером.

3. Полив холодной водой. Внесение в почву холодной воды может привести к подавлению жизнедеятельности корневой системы, ее загниванию. Желательно использовать воду комнатной температуры.

4. Нерегулярный полив. Чередование обильных поливов и засухи крайне негативно сказывается на растениях. Картофель нуждается в систематическом и равномерном увлажнении.

5. Пренебрежение качеством воды. Использование жесткой, засоленной или загрязненной воды способствует накоплению в почве токсичных веществ, угнетающих развитие картофеля.

6. Полив картофеля по ботве. Вода, попадая на ботву, создает благоприятные условия для развития фитофтороза и других болезней.

Лучшие практики полива картофеля

Для оптимального полива картофеля рекомендуется:

- Равномерно увлажнять почву под каждым кустом, избегая застоя воды.

- Поливать рано утром или поздним вечером, когда испарение минимально.

- Использовать воду комнатной температуры.

- Поливать картофель по междурядьям, избегая попадания воды на ботву.

- Регулярно проверять влажность почвы и при необходимости вовремя проводить полив.

Соблюдение этих простых правил позволит вам обеспечить картофель необходимым количеством влаги и предотвратить возникновение серьёзных проблем.