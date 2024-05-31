Зачем класть картофельные очистки под смородину

Преимущества картофельных очисток

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Смородина - ценная ягодная культура, которая растет практически на любых садовых участках. Для получения высоких урожаев этой культуры садоводы используют различные органические удобрения, в том числе картофельные очистки. Давайте разберёмся, в чём заключается польза этого простого агроприёма.

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Почему картофельные очистки полезны для смородины?

Картофельные очистки являются прекрасным органическим удобрением, способствующим улучшению роста и плодоношения смородины. Вот основные преимущества этого материала:

1. Повышение плодородия почвы. В состав картофельных очисток входит множество полезных для растений веществ - азот, фосфор, калий, микроэлементы. Они способствуют обогащению почвы органикой и улучшению ее структуры.

2. Борьба с вредителями. Картофельные очистки обладают инсектицидными свойствами и отпугивают многих вредных насекомых, таких как проволочник, колорадский жук, тля.

3. Улучшение корнеобразования. Крахмал и клетчатка, содержащиеся в очистках, стимулируют активное развитие корневой системы смородины.

4. Профилактика заболеваний. Органические вещества в составе очисток подавляют рост патогенных микроорганизмов и грибков, предотвращая возникновение болезней кустарника.

Как правильно использовать картофельные очистки под смородиной?

Для достижения максимальной пользы важно правильно вносить и использовать картофельные очистки:

1. Очистки следует класть под кусты смородины весной или осенью толщиной слоя 5-10 см, равномерно по всей приствольной лунке.

2. Если почва тяжелая и глинистая, то под очистки следует добавлять древесную золу или песок для улучшения воздухопроницаемости.

3. Очистки можно закапывать в приствольные лунки, а можно и просто мульчировать ими приствольные круги.

4. Для молодых кустов смородины количество очисток следует уменьшить, чтобы не перекормить растения.

5. В последующие годы под каждый куст смородины вносят 2-3 ведра свежих картофельных очисток.

Данная агротехника позволит вам не только улучшить плодородие почвы под смородиной, но и повысить устойчивость кустарника к вредителям и болезням.

Попробуйте этот простой и эффективный способ ухода за смородиной - и вы получите отличный урожай вкусных и полезных ягод!