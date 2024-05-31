Что положить в лунку при посадке томатов: рассказываем о самых эффективных натуральных удобрениях

Скоро садоводы начнут высаживать томаты в открытый грунт. В этой статье мы расскажем, что положить в лунку при посадке, чтобы получить богатый урожай. Можно выбрать подходящие варианты.
Картофельные очистки. Добавьте сухие очистки, перемешайте с землёй и сажайте рассаду. Это экологично и усиливает корневую систему. Можно заменить на крахмал.
Луковая и чесночная шелуха. Добавьте сушёную шелуху, которая помогает бороться с болезнями и вредной микрофлорой. Можно замочить в горячей воде и добавлять в лунки.
Древесная зола. Кладите 30-50 грамм в лунку, перемешивайте с землёй. Зола помогает уберечь кусты от вредителей, но важно контролировать рН почвы.
Перегной. Используйте хорошо перепревший навоз или компост, добавляйте горстку в лунку.
Крапива. Кладите несколько веточек крапивы, измельчайте и перемешивайте с грунтом. Крапива постепенно кормит томаты при каждом поливе.
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