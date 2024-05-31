Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JСР: ночное бодрствование повышает риск суицида
Известны основные фобии немецких туристов
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Кинологи поделились фактами об охотничьих породах собак
Излечение прыщей, улучшение тонуса кожи и другие преимущества применения ретинола
Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби
Минфин США предложил Китаю выбрать между Западом и РФ
Шайло Джоли-Питт подала документы о смене фамилии
Журналист Орлов: из-за легионеров русские игроки деградируют как футболисты
Что положить в лунку при посадке томатов: рассказываем о самых эффективных натуральных удобрениях

Высадка томатов в открытый грунт: что положить в лунку

1:08
Садоводство » Овощи

Скоро садоводы начнут высаживать томаты в открытый грунт. В этой статье мы расскажем, что положить в лунку при посадке, чтобы получить богатый урожай. Можно выбрать подходящие варианты.

Высадка томатов в открытый грунт: что положить в лунку
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Картофельные очистки. Добавьте сухие очистки, перемешайте с землёй и сажайте рассаду. Это экологично и усиливает корневую систему. Можно заменить на крахмал.

Луковая и чесночная шелуха. Добавьте сушёную шелуху, которая помогает бороться с болезнями и вредной микрофлорой. Можно замочить в горячей воде и добавлять в лунки.

Древесная зола. Кладите 30-50 грамм в лунку, перемешивайте с землёй. Зола помогает уберечь кусты от вредителей, но важно контролировать рН почвы.

Перегной. Используйте хорошо перепревший навоз или компост, добавляйте горстку в лунку.

Крапива. Кладите несколько веточек крапивы, измельчайте и перемешивайте с грунтом. Крапива постепенно кормит томаты при каждом поливе.

Высадка томатов в открытый грунт - все тонкости от схемы посадки до заправки лунки.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Последние материалы
Шайло Джоли-Питт подала документы о смене фамилии
Журналист Орлов: из-за легионеров русские игроки деградируют как футболисты
В Новороссийске сотрудник ДПС сбил дрон
На Дону открылся детский хирургический центр инновационных технологий
Ученые рассказали, как собаки реагируют на музыку
Новая Зеландия признана самой красивой страной в мире
Причины появления темных кругов под глазами и методы их устранения
Как приготовить лимонный курд
Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост
РФ стала четвертой экономикой мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников