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Заряжаем перцы на активный рост: в июне подкормите их этими средствами

Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост

1:43
Садоводство » Советы

Подкормка перцев в июне очень важна для обеспечения их здорового роста и обильного плодоношения. В этот период растения активно развиваются и нуждаются в большом количестве питательных веществ. Вот несколько рекомендаций по подкормке перцев в июне:

Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Азотные удобрения

Азот необходим для роста зеленой массы растения. В начале июня можно провести подкормку азотными удобрениями. Для этого подойдёт аммиачная селитра (10-15 г на 10 литров воды) или мочевина (1 столовая ложка на 10 литров воды). Раствор вносят под корень, избегая попадания на листья.

2. Фосфорно-калийные удобрения

Фосфор и калий способствуют образованию завязей и укреплению корневой системы. В середине июня рекомендуется провести подкормку суперфосфатом (20-30 г на 10 литров воды) и сульфатом калия (1 столовая ложка на 10 литров воды).

3. Органические удобрения

Органика обеспечивает растения необходимыми микроэлементами и улучшает структуру почвы. В качестве органической подкормки можно использовать настой коровяка (1 литр настоя на 10 литров воды) или настой куриного помета (1:20). Эти растворы вносят под корень.

4. Листовая подкормка

В качестве таких подкормок можно использовать раствор мочевины (1 чайная ложка на 10 литров воды) или комплексное микроудобрение. Проводят опрыскивание утром или вечером. 

Перец не растет в высоту что делать. Подкормка перца в июне. Что сделать чтобы перец пошел в рост
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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