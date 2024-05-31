Заряжаем перцы на активный рост: в июне подкормите их этими средствами

Подкормка перцев в июне зарядит на хороший рост

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Подкормка перцев в июне очень важна для обеспечения их здорового роста и обильного плодоношения. В этот период растения активно развиваются и нуждаются в большом количестве питательных веществ. Вот несколько рекомендаций по подкормке перцев в июне:

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Азотные удобрения

Азот необходим для роста зеленой массы растения. В начале июня можно провести подкормку азотными удобрениями. Для этого подойдёт аммиачная селитра (10-15 г на 10 литров воды) или мочевина (1 столовая ложка на 10 литров воды). Раствор вносят под корень, избегая попадания на листья.

2. Фосфорно-калийные удобрения

Фосфор и калий способствуют образованию завязей и укреплению корневой системы. В середине июня рекомендуется провести подкормку суперфосфатом (20-30 г на 10 литров воды) и сульфатом калия (1 столовая ложка на 10 литров воды).

3. Органические удобрения

Органика обеспечивает растения необходимыми микроэлементами и улучшает структуру почвы. В качестве органической подкормки можно использовать настой коровяка (1 литр настоя на 10 литров воды) или настой куриного помета (1:20). Эти растворы вносят под корень.

4. Листовая подкормка

В качестве таких подкормок можно использовать раствор мочевины (1 чайная ложка на 10 литров воды) или комплексное микроудобрение. Проводят опрыскивание утром или вечером.