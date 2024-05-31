Как грамотно спилить яблоню на дачном участке

Советы по спиливанию плодовых деревьев

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Яблоня - один из самых распространённых плодовых деревьев на участках. Но со временем она может стать причиной различных неудобств: затенять участок, нависать ветвями над соседской территорией или представлять опасность обрушения. В таких случаях возникает необходимость избавиться от дерева путем профессиональной обрезки или полного спила.

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Когда необходимо спилить яблоню?

Вот основные признаки, сигнализирующие о необходимости удаления яблони:

- Дерево стало аварийно-опасным - оно наклонилось, имеет признаки гниения или повреждений ствола.

- Яблоня сильно разрослась, перекрывает доступ света и мешает использованию участка.

- Дерево поражено болезнями или вредителями, и его уже невозможно восстановить.

- Яблоня мешает строительству или реконструкции, находится в непосредственной близости от построек.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, пора готовиться к спилу.

Как правильно спилить яблоню?

Профессиональная и безопасная процедура спила яблони состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка. Расчистите вокруг дерева рабочую зону, уберите все посторонние предметы. Наденьте защитные перчатки, очки и спецодежду.

2. Спил ветвей. Начните с обрезки нижних и средних ветвей, постепенно продвигаясь к верхушке дерева. Обрезайте ветви под углом, оставляя пеньки длиной 5-10 см.

3. Спил ствола. Сначала сделайте подпил с одной стороны на высоте 30-50 см от земли. Затем с противоположной стороны проведите основной спил параллельно уровню земли. Контролируйте падение ствола.

4. Удаление пня. После спила ствола необходимо избавиться от пня. Для этого можно использовать специальные корчеватели или выкорчевать его вручную.

5. Утилизация остатков. Ветви, сучья и ствол распилите на части и вывезите с участка. Пень можно перемолоть или сжечь.

Важно! Спил яблони - опасная работа, требующая определенных навыков. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь к профессиональным арбористам.

Соблюдение этих правил позволит вам грамотно и безопасно избавиться от ненужной яблони, не нанеся вреда ни себе, ни окружающим.