Чем смазать решётку гриля, чтобы к ней не прилипало мясо

Дачнику тоже нужно: рассказываем, как смазывать решётку

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Готовить на гриле - одно из самых приятных и вкусных занятий для любителей барбекю, в том числе и для огородников. Однако часто возникает одна досадная проблема - мясо или рыба прилипают к решетке, и достать их бывает весьма непросто. Как предотвратить этот неприятный момент и сделать процесс приготовления максимально комфортным и результативным?

Фото: commons.wikimedia.org by domdomegg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Почему мясо пристает к решетке гриля?

Основная причина "прилипания" продуктов к поверхности гриля - недостаточная смазка решетки. При контакте с горячей металлической поверхностью мясо, рыба или овощи начинают сильно приставать, что затрудняет их перемещение и может привести к порче продуктов.

Другие факторы, способствующие этому:

низкая температура решетки. Она должна быть достаточно горячей, чтобы "запечатать" поверхность пищи;

плохая очистка решетки перед приготовлением. Остатки предыдущих готовок могут приставать к новым продуктам;

использование слишком жирных или обильно смазанных масляными маринадами продуктов.

Чем можно смазать решетку, чтобы к ней ничего не прилипало?

Существует несколько эффективных способов предотвратить пристывание продуктов к решетке гриля:

1. Растительное масло

Самое простое и доступное средство - обычное растительное масло. Нанесите его тонким слоем на решетку перед разогревом гриля. Подойдет любое масло - оливковое, подсолнечное, кукурузное. Главное, чтобы оно выдерживало высокие температуры.

2. Масло-спрей

Для более равномерного и экономичного нанесения можно использовать специальные спреи на основе растительного масла. Их удобно распылять на решетку непосредственно перед готовкой.

3. Пищевая подсолнечная смазка

Альтернативой маслу может служить пищевая подсолнечная смазка, которая создает на поверхности решетки прочное антипригарное покрытие.

4. Алюминиевая фольга

Еще один способ предотвратить пристывание - застилать решетку гриля двойным слоем алюминиевой фольги. Она будет выполнять роль своеобразной прокладки между мясом и металлической поверхностью.

5. Специальные антипригарные спреи

Для гриля существуют специальные антипригарные спреи, содержащие силикон или тефлон. Они образуют на решетке гладкое и стойкое покрытие.

Используйте эти простые способы смазки, и ваши гриль-шедевры больше никогда не будут липнуть к решетке!