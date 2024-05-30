Больше никогда не будет этого вредителя: как избавиться от луковой мухи

От луковой мухи поможет зола и настойка полыни

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Луковая муха является опасным вредителем для культуры. Важно знать, как избавиться от насекомого.

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Чем опасна луковая муха для растений

Луковая муха может нанести значительный вред луку. Вредитель часто приводит к задержке роста, пожелтению листьев и снижению урожайности лука.

Дело в том, что личинки мха питаются корнями и луковицами лукового растения, что может привести к его загниванию и гибели.

Как избавиться от луковой мухи на огороде

Чтобы защитить растения от луковой мухи, нужно соблюдать севооборот. Поэтому не стоит выращивать лук после чеснока, лука-порея, тюльпанов или салата. Немедленно удаляйте и уничтожайте растения, поражённые вредителем.

Чтобы убить луковую муху, можно посыпать рассаду растения небольшим слоем песка. Дело в том, что на солнце песок быстро нагревается, что уничтожает личинки насекомых.

Зола также очень эффективно отпугивает луковую муху, и в то же время является незаменимой подкормкой для луковых растений. Кроме того, отпугнуть вредителя можно поливом поваренной солью и настойкой полыни.

Еще один эффективный репеллент от насекомых включает в себя опрыскивание растений мыльным раствором, который может задушить и убить мух.