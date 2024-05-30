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Сорта тюльпанов Дримбот: переливающееся великолепие

Необычный окрас тюльпанов: посадите сорт Дримбот

2:47
Садоводство » Цветы

Среди разнообразия современных сортов тюльпанов особое место занимает группа под названием "Дримбот". Эти цветы отличаются особым необычным окрасом, который притягивает внимание и вызывает восхищение.

Необычный окрас тюльпанов: посадите сорт Дримбот
Фото: commons.wikimedia.org by Sakurai Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.1 Japan

Происхождение и особенности сортов Дримбот

Название "Дримбот" происходит от голландского слова "dripping", что означает "капающий", "стекающий". Это очень точно передает уникальный эффект окраски лепестков этих тюльпанов.

Сорта Дримбот были выведены голландскими селекционерами в конце XX века. В результате сложной гибридизации они приобрели неповторимый вид: лепестки цветков как будто покрыты стекающими разноцветными каплями или мазками краски.

Основные характеристики тюльпанов Дримбот:

  • нетипичная окраска с переливами оттенков - от желтого и оранжевого до бордового и фиолетового;
  • лепестки покрыты красочными разводами, полосами, точками;
  • высота стебля достигает 40-60 см;
  • период цветения - середина-конец весны.

Особенности выращивания

Высаживать луковицы тюльпанов Дримбот нужно осенью, в октябре-ноябре, на глубину 10-12 см. Они предпочитают хорошо освещенные, защищенные от ветра участки с плодородной, рыхлой почвой.

Во время вегетации требуется регулярный полив и подкормка комплексными минеральными удобрениями. Для предотвращения полегания стеблей их рекомендуется подвязывать.

Сорта тюльпанов Дримбот

Наиболее известны следующие сорта этой группы:

  • "Дримбот Пёрпл": лепестки пурпурные с разводами голубовато-фиолетового оттенка;
  • "Дримбот Микс": сочетание окрасок - от бордового до желтого, с разводами и мазками;
  • "Дримбот Оранж": лепестки с яркими оранжевыми, жёлтыми и красными полосами;
  • "Дримбот Кармен": насыщенный бордовый цвет с эффектом стекающих капель.

Применение в ландшафтном дизайне

Тюльпаны Дримбот великолепно подходят для создания ярких, эффектных весенних клумб и цветников. Их можно высаживать как в одноцветных композициях, так и в сочетании с другими поздними сортами тюльпанов.

Также Дримботы хорошо смотрятся в миксбордерах с нарциссами, анемонами, маттиолами и примулами. Их роскошные соцветия прекрасны для срезки и создания ярких букетов.

Тюльпаны Дримбот - это настоящее произведение искусства в мире цветов. Их неповторимая окраска с эффектом стекающих мазков краски делает их желанными обитателями каждого весеннего сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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