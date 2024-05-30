Сорта тюльпанов Дримбот: переливающееся великолепие

Необычный окрас тюльпанов: посадите сорт Дримбот

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Среди разнообразия современных сортов тюльпанов особое место занимает группа под названием "Дримбот". Эти цветы отличаются особым необычным окрасом, который притягивает внимание и вызывает восхищение.

Фото: commons.wikimedia.org by Sakurai Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.1 Japan

Происхождение и особенности сортов Дримбот

Название "Дримбот" происходит от голландского слова "dripping", что означает "капающий", "стекающий". Это очень точно передает уникальный эффект окраски лепестков этих тюльпанов.

Сорта Дримбот были выведены голландскими селекционерами в конце XX века. В результате сложной гибридизации они приобрели неповторимый вид: лепестки цветков как будто покрыты стекающими разноцветными каплями или мазками краски.

Основные характеристики тюльпанов Дримбот:

нетипичная окраска с переливами оттенков - от желтого и оранжевого до бордового и фиолетового;

лепестки покрыты красочными разводами, полосами, точками;

высота стебля достигает 40-60 см;

период цветения - середина-конец весны.

Особенности выращивания

Высаживать луковицы тюльпанов Дримбот нужно осенью, в октябре-ноябре, на глубину 10-12 см. Они предпочитают хорошо освещенные, защищенные от ветра участки с плодородной, рыхлой почвой.

Во время вегетации требуется регулярный полив и подкормка комплексными минеральными удобрениями. Для предотвращения полегания стеблей их рекомендуется подвязывать.

Сорта тюльпанов Дримбот

Наиболее известны следующие сорта этой группы:

"Дримбот Пёрпл": лепестки пурпурные с разводами голубовато-фиолетового оттенка;

"Дримбот Микс": сочетание окрасок - от бордового до желтого, с разводами и мазками;

"Дримбот Оранж": лепестки с яркими оранжевыми, жёлтыми и красными полосами;

"Дримбот Кармен": насыщенный бордовый цвет с эффектом стекающих капель.

Применение в ландшафтном дизайне

Тюльпаны Дримбот великолепно подходят для создания ярких, эффектных весенних клумб и цветников. Их можно высаживать как в одноцветных композициях, так и в сочетании с другими поздними сортами тюльпанов.

Также Дримботы хорошо смотрятся в миксбордерах с нарциссами, анемонами, маттиолами и примулами. Их роскошные соцветия прекрасны для срезки и создания ярких букетов.

Тюльпаны Дримбот - это настоящее произведение искусства в мире цветов. Их неповторимая окраска с эффектом стекающих мазков краски делает их желанными обитателями каждого весеннего сада.