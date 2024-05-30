Этот сорт тюльпанов занимает особое место у садоводов

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Тюльпан Бруклин: роскошный представитель поздних сортов

2:49
Садоводство » Цветы

Среди разнообразия тюльпанов особое место занимает сорт Бруклин. Этот поздний, но весьма эффектный цветок поражает своей величественной красотой и приковывает взгляды любителей садовых цветов.

Тюльпан Бруклин: роскошный представитель поздних сортов
Фото: commons.wikimedia.org by Donar Reiskoffer is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

История тюльпана Бруклин

Тюльпан Бруклин - это один из относительно новых сортов этого цветка, выведенный голландскими селекционерами в 1980-х годах. Его название отсылает к одноименному району Нью-Йорка, известному своей яркой культурной жизнью. Видимо, разработчики сорта вдохновились энергичным и уникальным духом этого места.

Особенности внешнего вида

Тюльпан Бруклин относится к группе так называемых бахромчатых тюльпанов. Его цветки имеют яркую, насыщенную окраску с ярко выраженным краевым фестончатым краем лепестков. Преобладающий цвет - глубокий бордово-фиолетовый с черным внутренним центром. Эффектно контрастирует с зелеными ланцетовидными листьями.

Высота стебля тюльпана Бруклин достигает 60-70 см, что делает его одним из самых высокорослых сортов этого цветка. Каждый мощный стебель несет на себе один-два великолепных бутона, распускающихся в конце весны - начале лета.

Особенности ухода и выращивания

Тюльпан Бруклин, как и большинство поздних сортов, имеет более длительный период вегетации, чем ранние. Его необходимо высаживать в октябре-ноябре, как и остальные тюльпаны. Глубина посадки - 10-12 см.

В процессе выращивания тюльпан Бруклин требует достаточного увлажнения и регулярной подкормки комплексными минеральными удобрениями. Для лучшего развития цветки лучше подвязывать, чтобы их высокие стебли не ложились под собственной тяжестью.

Место посадки должно быть солнечным, но при этом защищенным от ветра. Переувлажнение или застой воды могут стать причиной загнивания луковиц.

Применение в ландшафтном дизайне

Роскошные бордово-фиолетовые соцветия тюльпана Бруклин смотрятся эффектно и самодостаточно. Поэтому он идеально подходит для создания эффектных одноцветных клумб или композиций с другими поздними сортами.

Также Бруклин хорошо сочетается с нарциссами, анемонами и другими весенними цветами, создавая красивые пейзажные группы. Его высокорослые стебли и крупные цветы можно использовать для срезки.

Тюльпан Бруклин - настоящая драгоценность каждого весеннего сада. Его чарующая окраска, крупные размеры и поздний срок цветения делают этот сорт желанным гостем на любом участке.

Купить луковицы Тюльпанов Бруклин
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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