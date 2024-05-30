Как охладиться в жару перед работой на даче?

Вот советы для работы летом в огороде

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В жаркие летние дни работа на даче может быть настоящим испытанием, особенно если приходится трудиться под палящим солнцем. Чтобы избежать перегрева и быть в тонусе во время садово-огородных дел, важно заранее позаботиться об охлаждении организма. Вот несколько проверенных способов, как легко восстановить свежесть перед сезоном дачных работ.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Освежающие водные процедуры

Простой, но эффективный способ быстро охладиться - принять прохладный душ или ванну. Теплый душ не даст нужного эффекта, поэтому вода должна быть прохладной, но не ледяной. Также можно освежиться, умывшись прохладной водой или накинув на голову мокрое полотенце.

Освежающие напитки

Хорошо помогают зарядиться бодростью и утолить жажду прохладительные напитки. Перед работой на даче можно выпить стакан холодной воды, зеленого чая или свежевыжатого фруктового сока. Также отлично освежают организм домашние лимонады, морсы и кисели.

Охлаждающие компрессы

Если нет возможности принять душ, можно прибегнуть к компрессам на шею, виски и запястья. Для этого смочите чистую ткань прохладной водой и приложите к этим зонам. Это поможет быстро снизить температуру тела.

Лёгкая одежда

Чтобы обеспечить комфортную температуру тела во время работы, наденьте свободную, хорошо пропускающую воздух одежду из натуральных тканей - например, льна или хлопка. Она не будет сковывать движения и даст коже дышать.

Головной убор

Надев легкую шляпу или кепку, вы защитите голову и шею от прямых солнечных лучей, что поможет избежать перегрева.

Короткий отдых

Если во время работы на даче вы почувствовали, что слишком устали или вам стало жарко, сделайте небольшой перерыв и отдохните в тени. Даже 10-15 минут отдыха в прохладном месте могут здорово восстановить силы.

Следуя этим простым советам, вы легко сможете быстро освежиться и прийти в тонус перед летними дачными хлопотами. Охлаждение организма поможет вам избежать перегрева и наслаждаться продуктивной работой на свежем воздухе.