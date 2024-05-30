Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За три года до смерти Анастасия Заворотнюк переписала имущество на детей и мать
В Северной Индии зарегистрирована рекордная температура воздуха
Экспертные советы по ускорению роста волос
Какие опции помогут выгодно продать автомобиль через несколько лет
Оставьте свою одежду: последствия скандала на ЕГЭ для школы в Воронеже
Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсетях попрощалась с Анастасией Заворотнюк
Стало известно, кто может попасть под повышенный НДФЛ
Как приготовить курицу с пивом и лаймом
Дочь Заворотнюк поделилась воспоминаниями о покойной матери
Как легко подвязать горох на дачном участке

Рассказываем о важности подвязки гороха

2:36
Садоводство » Советы

Горох - одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых на садовых участках. Этот неприхотливый вьющийся овощ может стать отличным дополнением к вашему огороду, но для получения высокого урожая его нужно правильно подвязывать. Это не такая уж сложная задача, если знать несколько простых приёмов.

Рассказываем о важности подвязки гороха
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему нужно подвязывать горох?

Горох - это вьющееся растение, которое нуждается в опоре для своего роста и развития. Подвязывание гороха помогает:

- повысить урожайность и размер бобов. Без поддержки стебли горошка могут полегать, что снижает их продуктивность.
- улучшить доступ воздуха и света к растениям. Вертикальное расположение стеблей оптимизирует условия для фотосинтеза.
- облегчить уход и сбор урожая. Приподнятые над землей стебли защищены от загрязнения.
- продлить срок плодоношения. Подвязанные растения меньше подвержены повреждению вредителями.

Таким образом, правильная подвязка гороха - залог высокого и качественного урожая.

Как подвязать горох: пошаговая инструкция

Для подвязки гороха вам понадобятся опоры (шпалеры, жерди, сетки) и прочные, но мягкие связывающие материалы (шпагат, веревки, лента).

Шаг 1. Подготовьте опору. Установите вертикальные стойки на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и натяните между ними горизонтальные перекладины на высоте 70-90 см от земли.

Шаг 2. Подвяжите стебли. Когда растения достигнут высоты 10-15 см, аккуратно подвяжите их к опоре, оборачивая стебли вокруг перекладин. Повторяйте эту процедуру по мере роста.

Шаг 3. Направляйте побеги. Если отдельные стебли растут в стороны, направляйте их к опоре, закрепляя с помощью мягких завязок.

Шаг 4. Регулярно проверяйте. Осматривайте опоры и при необходимости подвязывайте новые побеги, чтобы они не падали.

Этот несложный процесс займет всего несколько минут, но существенно повысит урожайность и качество гороха на вашем участке.

Соблюдая простые правила подвязки, вы легко сможете вырастить высокую, обильно плодоносящую культуру без лишних хлопот. Наслаждайтесь обильным урожаем сочных, ароматных бобов!

Очень нужная, лёгкая, дешёвая подвязка гороха! Как бесплатно увеличить урожай гороха
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова После ударов по новым территориям России Запад должен ответить Дмитрий Плотников Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Последние материалы
Какие опции помогут выгодно продать автомобиль через несколько лет
Оставьте свою одежду: последствия скандала на ЕГЭ для школы в Воронеже
Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсетях попрощалась с Анастасией Заворотнюк
Рассказываем о важности подвязки гороха
Стало известно, кто может попасть под повышенный НДФЛ
Как приготовить курицу с пивом и лаймом
Си Цзиньпин присматривается к "Силе Сибири — 2"
Дочь Заворотнюк поделилась воспоминаниями о покойной матери
Программист Ситнов: местоположение пользователя определяется для показа ему рекламы
"Москва слезам не верит" получила "Оскар" благодаря сюжету и сценарию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников