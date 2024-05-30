Как легко подвязать горох на дачном участке

Рассказываем о важности подвязки гороха

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Горох - одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых на садовых участках. Этот неприхотливый вьющийся овощ может стать отличным дополнением к вашему огороду, но для получения высокого урожая его нужно правильно подвязывать. Это не такая уж сложная задача, если знать несколько простых приёмов.

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Почему нужно подвязывать горох?

Горох - это вьющееся растение, которое нуждается в опоре для своего роста и развития. Подвязывание гороха помогает:

- повысить урожайность и размер бобов. Без поддержки стебли горошка могут полегать, что снижает их продуктивность.

- улучшить доступ воздуха и света к растениям. Вертикальное расположение стеблей оптимизирует условия для фотосинтеза.

- облегчить уход и сбор урожая. Приподнятые над землей стебли защищены от загрязнения.

- продлить срок плодоношения. Подвязанные растения меньше подвержены повреждению вредителями.

Таким образом, правильная подвязка гороха - залог высокого и качественного урожая.

Как подвязать горох: пошаговая инструкция

Для подвязки гороха вам понадобятся опоры (шпалеры, жерди, сетки) и прочные, но мягкие связывающие материалы (шпагат, веревки, лента).

Шаг 1. Подготовьте опору. Установите вертикальные стойки на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и натяните между ними горизонтальные перекладины на высоте 70-90 см от земли.

Шаг 2. Подвяжите стебли. Когда растения достигнут высоты 10-15 см, аккуратно подвяжите их к опоре, оборачивая стебли вокруг перекладин. Повторяйте эту процедуру по мере роста.

Шаг 3. Направляйте побеги. Если отдельные стебли растут в стороны, направляйте их к опоре, закрепляя с помощью мягких завязок.

Шаг 4. Регулярно проверяйте. Осматривайте опоры и при необходимости подвязывайте новые побеги, чтобы они не падали.

Этот несложный процесс займет всего несколько минут, но существенно повысит урожайность и качество гороха на вашем участке.

Соблюдая простые правила подвязки, вы легко сможете вырастить высокую, обильно плодоносящую культуру без лишних хлопот. Наслаждайтесь обильным урожаем сочных, ароматных бобов!