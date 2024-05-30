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Рассказываем о кампсисе, который используют для озеленения садовых участков

Выращиваем кампсис для дачи

2:33
Садоводство » Цветы

Кампсис, или трубчатый свидетель - это красивое лиановидное растение, которое часто используется для вертикального озеленения садовых участков. Его яркие, трубчатые цветки делают его изящным украшением беседок, подпорных стенок и других вертикальных поверхностей. Выращивание кампсиса не требует особых усилий, но есть несколько важных тонкостей, которые стоит учитывать.

Выращиваем кампсис для дачи
Фото: commons.wikimedia.org by Zythème is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особенности кампсиса

Кампсис является представителем семейства бигнониевых. Это быстрорастущая лиана, которая может достигать длины 10 метров. Основные характеристики кампсиса:

- ярко-оранжевые, красные или желтые цветки трубчатой формы;
- крупные, рассеченные листья, меняющие окраску в осенний период;
- стебли цепляются за опору с помощью специальных воздушных корней;
- растение морозостойко, но требует укрытия на зиму;
-предпочитает солнечные или полутенистые участки.

Кампсис отлично подходит для вертикального озеленения, так как быстро образует густой, красивый ковер.

Выращивание кампсиса

Посадка и уход за кампсисом достаточно просты:

1. Выбор места. Выбирайте солнечное или полутенистое место с хорошо дренированной, плодородной почвой.

2. Посадка. Высаживайте кампсис весной, когда минует угроза заморозков. Корневую систему нужно разместить в подготовленной яме или горшке размером 40-50 см. Обильно полейте.

3. Опора. Для опоры кампсису потребуется шпалера, беседка или сетка. Направляйте ростки к опоре, подвязывая их.

4. Полив. Регулярно поливайте растение, особенно в жаркую погоду. Не допускайте пересыхания почвы.

5. Подкормка. Дважды за сезон вносите комплексные удобрения для пышного цветения.

6. Обрезка. Весной укорачивайте побеги, чтобы растение не разрасталось слишком сильно. Удаляйте также отцветшие соцветия.

7. Укрытие на зиму. Перед наступлением холодов обрежьте кампсис, мульчируйте прикорневую зону и укройте на зиму.

Следуя этим простым рекомендациям, вы легко сможете вырастить на своем участке роскошный кампсис, который станет ярким природным акцентом.

Всё о кампсисе, как и где сажать, ухаживать, поливать, удобрять
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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