Сансевиерия зацветёт: выполните эти простые советы по уходу

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Уход за сансевиерией: секреты цветения

2:32
Садоводство » Комнатные цветы

Сансевиерия, известная как тёщин язык, заслужила репутацию "неистребимого" растения, которое трудно погубить. При правильном уходе она может радовать ежегодным цветением.

Уход за сансевиерией: секреты цветения
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветение и аромат

Раскрывающиеся бутоны сансевиерии источают удивительно душистый аромат, напоминающий ваниль. Именно этот аромат вдохновляет многих цветоводов добиваться цветения растения. Кроме того, считается, что цветущая сансевиерия приносит владельцу удачу и благополучие.

Цветки сансевиерии напоминают маленькие лилии с длинными тычинками, увенчанными капельками нектара.

Для успешного цветения важно выбрать правильный горшок. Если сансевиерия растет в слишком просторном горшке, ожидание цветения может затянуться. Опытные цветоводы знают, что растение лучше развивается в тесной ёмкости. Когда корни полностью оплетут земляной ком, сансевиерия перестанет разрастаться вширь, что увеличит вероятность цветения.

Сансевиерия хорошо чувствует себя как в тени, так и на свету. Однако недостаток света или прямые солнечные лучи могут снизить её декоративность. Для цветения растению нужен яркий, но рассеянный свет. Идеально подойдут окна, выходящие на запад или восток.

Для цветения сансевиерии необходима прохладная зимовка. Можно размещать растение на подоконнике, но подальше от батарей. Небольшие сквозняки ей не страшны, так как сансевиерия не боится холодного воздуха.

Зимой сансевиерия нуждается в минимальном поливе. В этот период растение замедляет все процессы и впадает в состояние покоя. Поливать следует только после полного высыхания земляного кома, примерно раз в 3-4 недели.

Весной, после выхода из состояния покоя, сансевиерию необходимо удобрять минеральными комплексами для декоративно-цветущих растений. Это стимулирует её к цветению и выпуску ароматных бутонов.

Для цветения сансевиерии нужно обеспечить прохладную и сухую зимовку, достаточное освещение, избегать слишком просторных горшков и не злоупотреблять пересадками. Ежегодная пересадка может привести к отказу растения цвести, поэтому пересаживать его следует лишь при необходимости.

Растение Сансевиерия Футура Суперба - тещин язык, щучий хвост и даже змеиная кожа
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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