Фикус пойдёт в рост: подкормите его этим простым средством

Фикус — это вечнозелёное декоративное растение, которое прекрасно дополняет любой интерьер. Для хорошего роста подкармливайте его каждый месяц.
Это удобрение — самое простое и доступное, которое есть на кухне в каждом доме. Фикус отлично реагирует на сахар, что можно заметить по блестящим листьям. Сахар распадается на фруктозу и глюкозу, а глюкоза необходима растениям для роста.
Подкармливать фикус сахаром лучше в виде жидкого удобрения. Некоторые садоводы просто рассыпают сахар по почве в горшке, но это может привлечь мошек. Для этого разведите 1 чайную ложку сахара в 1 литре воды, хорошо перемешайте и полейте фикус.
Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.