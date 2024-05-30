Фикус пойдёт в рост: подкормите его этим простым средством

Чем полить фикус для хорошего роста?

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Фикус — это вечнозелёное декоративное растение, которое прекрасно дополняет любой интерьер. Для хорошего роста подкармливайте его каждый месяц.

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Это удобрение — самое простое и доступное, которое есть на кухне в каждом доме. Фикус отлично реагирует на сахар, что можно заметить по блестящим листьям. Сахар распадается на фруктозу и глюкозу, а глюкоза необходима растениям для роста.

Подкармливать фикус сахаром лучше в виде жидкого удобрения. Некоторые садоводы просто рассыпают сахар по почве в горшке, но это может привлечь мошек. Для этого разведите 1 чайную ложку сахара в 1 литре воды, хорошо перемешайте и полейте фикус.