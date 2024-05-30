Эти растения отпугнут колорадских жуков

Колорадский жук поедает листву картофеля, а также баклажанов, томатов и перцев. Если не обработать растения вовремя, то от картофеля останутся лишь голые стебли. В результате растение погибает, и урожая не будет.
Вредители размножаются в июне, а их личинки весь сезон питаются картофельными листьями. Поэтому важно вовремя собрать жуков.
Колорадские жуки перелетают на большие расстояния, находя картофель по запаху. Поэтому защитить картофельное поле можно с помощью ароматных трав, которые перебивают запах картофеля.
Вокруг картошки можно посадить укроп. Эта ароматная зелень пригодится для заготовок и в кулинарии. Также можно посадить мяту или мелиссу, которые прекрасно подходят для чая и могут быть засушены на зиму. Календула, кориандр, лук, чеснок и бобовые культуры также помогают в борьбе с колорадским жуком.
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