Эти растения отпугнут колорадских жуков

Простой способ борьбы с колорадским жуком

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Колорадский жук поедает листву картофеля, а также баклажанов, томатов и перцев. Если не обработать растения вовремя, то от картофеля останутся лишь голые стебли. В результате растение погибает, и урожая не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Pilgab is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вредители размножаются в июне, а их личинки весь сезон питаются картофельными листьями. Поэтому важно вовремя собрать жуков.

Колорадские жуки перелетают на большие расстояния, находя картофель по запаху. Поэтому защитить картофельное поле можно с помощью ароматных трав, которые перебивают запах картофеля.

Вокруг картошки можно посадить укроп. Эта ароматная зелень пригодится для заготовок и в кулинарии. Также можно посадить мяту или мелиссу, которые прекрасно подходят для чая и могут быть засушены на зиму. Календула, кориандр, лук, чеснок и бобовые культуры также помогают в борьбе с колорадским жуком.