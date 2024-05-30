Проволочник и близко не подступит: эти 3 метода прогонят вредителя

Эффективные народные средства против проволочников на огороде

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Проволочники могут нанести значительный ущерб культурным растениям, особенно картофелю и винограду. Из-за их широкого распространения каждый огородник сталкивался с этой проблемой. Предлагаем лучшие народные средства для уничтожения проволочника на участках.

Фото: creativecommons.org by Rasbak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

1. Бархатцы

Бархатцы не только радуют глаз своим цветением, но и отпугивают вредителей и насекомых своим специфическим запахом. Чтобы избавиться от проволочника, достаточно посадить бархатцы рядом с картошкой или между грядками с овощами. Для защиты теплицы посадите бархатцы у входа и несколько цветов внутри теплицы среди помидоров и огурцов.

Осенью бархатцы не убирайте. Обрежьте верхнюю часть, измельчите её и заделайте в почву. Это помогает избавиться не только от проволочника, но и от нематоды.

2. Фацелия пижмолистная

Фацелия — отличное средство против проволочника. Достаточно посадить её на огороде, чтобы вредители не появились. Она быстро растёт, её корни проникают на глубину до 20 см, разрыхляя почву. Фацелия сохраняет влагу, не даёт почве уплотняться и подавляет нематоды.

Кроме защиты от вредителей и заболеваний, фацелия украшает огород цветением с середины лета до осени.

3. Бобовые

Бобовые культуры эффективно борются с проволочником. Сажайте бобы по периметру картофельного участка, а между рядами картошки — горох. Посадки делайте весной, и на протяжении всего сезона у вас не будет проблем с проволочником.