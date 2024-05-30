Листья гортензии желтеют: разбираемся с причинами и способами решения проблемы

Почему желтеют листья гортензии?

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Пожелтевшие листья на гортензиях нарушают гармоничный внешний вид этих широколиственных кустарников. Цвет листьев гортензии варьируется от средне-до темно-зеленого и создает контрастный фон для эффектного цветения. Вот какие могут быть причины.

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Лучше всего начать с рассмотрения проблем с влажностью. Эти проблемы легко выявить и устранить, если принять меры до появления корневой гнили. Влагомер поможет вам подобрать наилучший метод коррекции.

Крупные листья часто выглядят поникшими во время дневной жары. Если они не оживляются вечером или все еще выглядят поникшими утром, ваше растение может быть переувлажнено. Вялые листья желтеют, затем становятся коричневыми и мягкими, и в конечном итоге опадают. Другие признаки включают задержку роста, все меньшее количество цветков и увядшие соцветия. У растения может развиться корневая гниль.

Проверьте влажность почвы у основания растения. Если почва слишком влажная, значит, гортензия переувлажнена. Воздержание от полива до тех пор, пока почва не высохнет, может решить эту проблему.

Недостаточный полив также приводит к пожелтению листьев с коричневыми хрустящими краями. Обильно поливайте, пока поверхность почвы не станет слегка влажной. Возможно, вам потребуется увеличить частоту. Помните, что, как правило, достаточно обильного полива два-три раза в неделю. Добавьте мульчу, чтобы сохранить влагу в почве.

Гортензии лучше растут на суглинистых, песчаных почвах, чем на глинистых. Выбирайте место с хорошо дренируемой почвой и избегайте мест, где скапливается дождевая вода. Внесение выдержанного компоста и песка в почву вокруг существующей гортензии помогает улучшить дренаж.

Некоторые сорта гортензии переносят больше прямых солнечных лучей, но большинство предпочитают утреннее солнце и дневную тень. Избегайте неправильного пребывания на солнце, выбрав подходящее место или переместив куст, если это возможно.

Слишком яркий прямой солнечный свет в самую жаркую часть дня может сделать листья желтыми, коричневыми и хрустящими. Когда растению не хватает достаточного количества солнечного света, фотосинтез замедляется и прекращается выработка хлорофилла, питательного вещества, которое сохраняет зелень листвы.

Посадка в некачественную почву способствует возникновению многих проблем, вызывающих пожелтение листьев, включая неправильный полив, дефицит питательных веществ и болезни. Вы можете провести домашний тест, чтобы проверить соответствующий уровень pH. Гортензиям требуется слабокислая почва с уровнем рН от 5,0 до 6,5. Повысьте рН почвы, добавив известь. Добавьте сульфат алюминия, чтобы снизить рН.

Вредители переносят и распространяют болезни, а двупятнистый паутинный клещ вызывает изменение цвета листьев и повреждение гортензии. За белыми и желтыми пятнами следуют дырки и, в конечном итоге, дефолиация. Ранние признаки появления паутинного клеща включают тонкие нити. Проверьте нижнюю сторону листьев на наличие повреждений и нанесите ним или садовое масло.