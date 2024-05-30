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Как посадить и вырастить саговую пальму в домашнем саду

Это идеальный выбор, если мечтаете о кусочке тропиков

2:33
Садоводство » Цветы

Саговая пальма - это один из самых интригующих и экзотических видов растений, которые можно вырастить в саду. Эти древовидные папоротники напоминают настоящие пальмы, но при этом отличаются неприхотливостью и устойчивостью к различным условиям. Если вы мечтаете о маленьком кусочке тропиков у себя дома, саговая пальма станет идеальным выбором.

Это идеальный выбор, если мечтаете о кусочке тропиков
Фото: flickr.com by Dinesh Valke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Особенности и требования саговой пальмы

Саговые пальмы, или цикасы, относятся к очень древнему семейству растений, которое существовало ещё во времена динозавров. Они обладают рядом интересных особенностей:

  • медленный рост, что делает их подходящими для выращивания в домашних условиях;
  • высокая устойчивость к засухе и перепадам температур;
  • неприхотливость к освещению - цикасы хорошо растут как на солнце, так и в полутени;
  • способность переносить пересушивание почвы, но при этом не любят излишнее увлажнение.

Для хорошего развития саговой пальме требуется слегка кислая, хорошо дренированная почва. Оптимальный уровень pH - 5,5-6,5. Полив должен быть умеренным, без застаивания воды.

Как посадить и вырастить саговую пальму

Для посадки саговой пальмы лучше выбрать весну или раннее лето. Этапы выращивания:

1. подготовьте горшок или посадочную яму размером в 1,5-2 раза больше, чем корневая система;

2. заполните ёмкость или ямку рыхлой, лёгкой почвенной смесью, состоящей из торфа, опилок, песка и перегноя;

3. осторожно извлеките саговую пальму из контейнера, стараясь не повредить корни;

4. поместите растение в центр горшка или посадочной ямы, присыпьте землёй до уровня корневой шейки;

5. хорошо полейте растение и замульчируйте почву сухими опилками или корой;

6. расположите саговую пальму на солнечном или полутенистом месте.

В первый год после посадки требуется особенно тщательный уход: обильный, но не чрезмерный полив, регулярное рыхление почвы, защита от прямых солнечных лучей. Со временем цикас адаптируется к условиям и станет намного менее требовательным.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить роскошную и долговечную саговую пальму, которая станет ярким украшением вашего домашнего сада.

Саговая пальма. История. Секреты выращивания
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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