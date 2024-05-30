Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин уснул в самолете и был арестован
Еврокомиссия планирует повысить тарифы на китайские электромобили
Налог на продажу недвижимости предложено повысить до 15%
eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс
"Ингосстрах" выявил популярные страховые продукты жителей Астрахани
Ромашковый чай полезен при гастритах и проблемах с ЖКТ
Винер ответила гимнастке Мамун: "Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни?"
Ветеринары ответили, меняют ли сиамские кошки окрас
Мексиканский рис с фасолью: вкусный и полезный обед без мяса
Какие неприхотливые суккуленты стоит посадить новичку у себя в квартире

Они долговечные: топ суккулентов для начинающих

2:10
Садоводство » Цветы

Суккуленты - это группа растений с мясистыми, сочными органами (листьями, стеблями или корнями), которые позволяют им экономно расходовать влагу. Эти неприхотливые и долговечные цветы становятся всё более популярными у начинающих цветоводов, так как их легко выращивать в домашних условиях.

Они долговечные: топ суккулентов для начинающих
Фото: pexels.com by Quang Nguyen Vinh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества суккулентов для новичков

Суккуленты - идеальный выбор для тех, кто только начинает знакомиться с комнатным цветоводством. Их основные плюсы:

  • неприхотливость. Большинство суккулентов отлично приживаются даже в неблагоприятных условиях, легко переносят недостаток света и полива;
  • медленный рост. Суккуленты растут довольно медленно, поэтому не требуют частого пересаживания и ухода;
  • длительное цветение. Многие суккуленты способны цвести в течение нескольких месяцев, радуя глаз владельца;
  • разнообразие видов. Существует огромное количество интересных, необычных суккулентов на любой вкус;
  • простота размножения. Большинство суккулентов легко размножаются листьями или побегами, позволяя получать новые растения бесплатно.

Лучшие суккуленты для начинающих цветоводов

Какие же суккуленты лучше всего подойдут новичку в комнатном цветоводстве? Вот несколько рекомендаций:

  • алоэ вера. Одно из самых известных и неприхотливых суккулентных растений. Алоэ отлично растёт даже в условиях недостатка света;
  • каланхоэ. Этот суккулент поражает разнообразием форм и окрасок листьев, а в период цветения радует яркими соцветиями;
  • толстянка. Неприхотливый и долговечный суккулент, известный своими округлыми мясистыми листьями;
  • эхеверия. Очаровательные розетки эхеверии с интересной текстурой и окраской листьев;
  • гастерия. Необычные, заострённые листья гастерии напоминают язык, за что растение получило название "язык коровы".

Начиная с этих простых, неприхотливых суккулентов, новички смогут освоить азы ухода и постепенно расширять коллекцию комнатных растений.

Лучшие суккуленты для начинающих
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Последние материалы
Россиянин уснул в самолете и был арестован
Еврокомиссия планирует повысить тарифы на китайские электромобили
Налог на продажу недвижимости предложено повысить до 15%
eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс
"Ингосстрах" выявил популярные страховые продукты жителей Астрахани
Ромашковый чай полезен при гастритах и проблемах с ЖКТ
Винер ответила гимнастке Мамун: "Деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни?"
Они долговечные: топ суккулентов для начинающих
Ветеринары ответили, меняют ли сиамские кошки окрас
Мексиканский рис с фасолью: вкусный и полезный обед без мяса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников