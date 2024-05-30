Вы будете удивлены: как вырастить малину для огорода из корзинок супермаркета

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Вот что делать, чтобы получить вырастить малину из магазинных ягод

2:24
Садоводство

Многие садоводы-любители не знают, что малину можно выращивать и из ягод, приобретённых в супермаркете. Этот простой и доступный способ размножения позволяет получить новые растения практически бесплатно. При правильном уходе они будут ежегодно радовать вас богатым урожаем сочной, ароматной малины.

Вот что делать, чтобы получить вырастить малину из магазинных ягод
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Особенности размножения малины из ягод

Малина - многолетнее ягодное растение, способное размножаться вегетативно, то есть из частей корней, побегов и даже ягод.

При посадке в грунт косточки малины, содержащиеся в ягодах, прорастают и образуют новые кусты. Этот способ размножения малины из магазинных ягод имеет ряд преимуществ:

  • позволяет получить растения бесплатно и без лишних затрат;
  • даёт возможность вырастить сорта малины, недоступные в продаже;
  • подходит для ограниченного пространства, например, балкона или террасы.

Однако стоит помнить, что малина, выращенная из покупных ягод, может отличаться от родительских растений. Поэтому ее качество и урожайность могут быть непредсказуемыми.

Как вырастить малину из ягод

Чтобы получить новые кусты малины из магазинных ягод, нужно:

1. выбрать спелые, неповреждённые ягоды. Лучше всего подойдут сладкие сорта.;

2. высыпать ягоды на влажную ткань или бумагу, чтобы подсушить. Это предотвратит их загнивание;

3. аккуратно разделить ягоды на отдельные косточки-семена;

4. высадить семена малины в контейнер или грядку с рыхлой, питательной почвой на глубину 1-2 см;

5. накрыть посадки плёнкой или стеклом, чтобы сохранить влажность;

6. регулярно поливать, но не переувлажнять субстрат;

7. когда появятся всходы, снять укрытие и обеспечить растения солнечным светом.

Через 2-3 месяца сеянцы малины будут готовы к высадке в постоянное место. Главное - выбирать для них плодородные, хорошо дренированные участки, защищённые от ветра.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить малину прямо из ягод, купленных в магазине. Это интересный опыт и способ пополнить коллекцию ваших любимых сортов.

Малина. Ремонтантная малина из семян
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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