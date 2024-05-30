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Чем подкормить лук и чеснок в начале лета

Лучшие подкормки для чеснока и лука

2:29
Садоводство » Советы

В начале лета для лука и чеснока наступает ответственный период - время интенсивного роста и развития. Растения нуждаются в активном питании, чтобы сформировать крупные, здоровые луковицы. Правильно подобранные подкормки в этот момент помогут культурам получить необходимые питательные вещества и обеспечат хороший урожай.

Лучшие подкормки для чеснока и лука
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Особенности питания лука и чеснока в начале лета

В начале лета у лука и чеснока происходит:

  • активный рост перьев и корневой системы;
  • интенсивное накопление питательных веществ в луковицах;
  • формирование цветоносных стрелок (у чеснока).

В этот период растениям требуются повышенные дозы азота, фосфора и калия, а также ряд микроэлементов. Недостаток питания может привести к:

  • замедлению роста и развития;
  • пожелтению и усыханию листьев;
  • ослаблению иммунитета к болезням;
  • снижению размеров и качества урожая.

Поэтому первая летняя подкормка лука и чеснока крайне важна. Она закладывает основу для получения большого, вкусного урожая.

Лучшие подкормки для лука и чеснока в начале лета

Оптимальный состав подкормки в самом начале лета:

1. Комплексные минеральные удобрения. Лучше использовать сбалансированные смеси, содержащие основные макроэлементы в нужном соотношении. Например, "Кемира Универсал", "Весна-Лето" для лука и чеснока.

2. Органические настои и экстракты. Хорошо стимулируют рост и развитие растений настои крапивы, ботвы томатов, древесной золы. Они обогащают почву питательными веществами.

3. Фосфорно-калийные удобрения. Сульфат калия, суперфосфат обеспечат растения необходимым количеством фосфора и калия для завершения вегетации.

4. Микроэлементные смеси. Добавление бора, цинка, магния, марганца поможет избежать дефицита важных микроэлементов.

Дозы и сроки внесения стоит уточнять в зависимости от особенностей культуры, погодных условий и состояния посадок.

Качественная подкормка в начале лета создаст благоприятные условия для роста и развития лука и чеснока, что в итоге обернется хорошим, здоровым урожаем.

Чем необходимо подкормить лук и чеснок в начале июня?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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