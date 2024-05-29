Рассказываем, как победить луковую муху с помощью народных средств

Народные средства в помощь и луковой мухи не будет

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Луковая муха - один из самых опасных вредителей лука и чеснока. Её личинки питаются корневой системой и луковицами, что приводит к гибели растений. Применение химических инсектицидов, хотя и эффективно, не всегда безопасно для окружающей среды. Но есть и проверенные народные средства борьбы с луковой мухой, которые не вредят человеку и природе.

Фото: pikiwiki.org by udi Steinwell is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Что такое луковая муха и как она вредит

Луковая муха - небольшое насекомое серого цвета длиной 5-7 мм. Оно откладывает яйца у основания листьев лука и чеснока. Вылупившиеся личинки мухи проникают в луковицу, питаясь ее тканями изнутри.

Личинки луковой мухи наносят растениям огромный вред:

поедают корни и луковицы, вызывая их загнивание и усыхание;

ослабляют рост растений, приводят к их гибели;

становятся "воротами" для развития вторичных болезней;

снижают урожайность лука и чеснока до 50-80%.

Особенно сильно страдают молодые всходы и рассада этих культур. Старые луковицы более устойчивы к нашествию луковой мухи.

Народные способы борьбы с луковой мухой

Самые эффективные народные методы борьбы с луковой мухой:

1. посадка растений-компаньонов. Высаживать рядом с луком и чесноком растения с сильным запахом - бархатцы, иссоп, чабрец, мяту. Их эфирные масла отпугивают муху.

2. мульчирование почвы. Укрыть приствольные круги лука и чеснока соломой, торфом, древесными опилками. Это затрудняет откладку яиц мухи.

3. использование золы. Равномерно рассыпать золу вокруг растений - ее едкие соединения отпугивают насекомых.

4. опрыскивание отварами трав. Эффективны настои полыни, пижмы, чеснока. Они действуют как инсектицид.

5. размещение ловушек. Закапывать в землю емкости с приманкой из водки, пива или сахарного сиропа, чтобы отловить взрослых мух.

6. механическая обработка почвы. Рыхлить, перекапывать землю вокруг растений, чтобы уничтожить личинок мухи.

7. применение нематод. Живые микроорганизмы-энтомопатогены поражают и убивают личинок луковой мухи.

Для эффективной борьбы лучше всего использовать несколько методов в комплексе. Это поможет надежно защитить лук и чеснок от губительного воздействия луковой мухи.