С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"

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Эффективные методы борьбы с тлёй на смородине

1:25
Садоводство » Вредители и болезни

Тля поражает многие растения, особенно любит молодые листочки. Если на листиках смородины появились красно-коричневые вздутые пятна, значит, у завелась тля. Такие повреждённые листья со временем засыхают и отмирают.

Эффективные методы борьбы с тлёй на смородине
Фото: commons.wikimedia.org by R. Burkard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Народные методы борьбы

Удаление повреждённых листьев: Обрывайте все поражённые листья, чтобы уменьшить количество вредителей. Утром опудривайте весь куст сухой золой, поднимая веточки, чтобы зола попала везде. Повторите через 2-3 дня.

Перцовый настой: Возьмите 10 стручков красного острого перца (или пачку молотого перца), залейте водой и кипятите на медленном огне около часа. Оставьте настой на пару суток, затем процедите и разлейте по бутылкам. Для опрыскивания растений используйте 70-75 мл настоя на 5 литров воды.

Зольный настой с табаком: На 5 литров воды возьмите по 200 грамм золы и табачной смеси, добавьте столовую ложку средства для мытья посуды для прилипания. Опрыскивайте кусты этим раствором.

Для борьбы с муравьями используйте ловушки с борной кислотой. Смешайте пару желтков варёных яиц с борной кислотой, разложите смесь в старые крышки от банок и разместите под кустами смородины.

ТЛЯ НА СМОРОДИНЕ? Забудьте о ней навсегда!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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