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От сорняков на участке можно избавиться быстро: помогут этим простые методы

Эффективный метод  борьбы с сорняками

1:36
Садоводство » Советы

Сорняки доставляют массу хлопот, занимая время и силы на прополку. Они выживают при любых температурах и привлекают вредителей. Однако, есть способы, которые помогут надолго избавиться от сорняков.

Эффективный метод  борьбы с сорняками
Фото: flickr.com by John Tann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Перекопка с удалением корней

Это трудоёмкий, но эффективный метод. Полностью удалите корни сорняков при перекопке. Это подходит для небольших участков, но для большого огорода лучше использовать другие методы.

Мульчирование

Мульча помогает предотвратить рост сорняков, защитить грунт от перегрева, предотвратить образование корки после дождя, удерживать влагу и сохранять почву рыхлой. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 10 см. Мульчируйте малина, клубнику, чеснок, томаты, огурцы и другие культуры.

Биологический метод с использованием препаратов

Скосите траву и переверните дёрн. Пролейте участок препаратом для ускорения компостирования, затем накройте чёрной плёнкой до весны. Весной почва будет обогащена гумусом и готова к посадке. Этот метод восстанавливает плодородие почвы и безопасен для растений.

Агроволокно и агротекстиль

Эти материалы предотвращают рост сорняков, блокируя доступ света. Накройте заросшие участки, чтобы сорняки не могли расти.

Картон

Этот метод тоже эффективен, но требует закрепления картона тяжёлыми предметами, чтобы он не разлетелся. Выглядит не эстетично, но работает.

ПЯТЬ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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