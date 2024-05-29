Укроп взойдёт щёткой: получите быстрые всходы до 7 дней

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Как вырастить сочный укроп?

1:27
Садоводство » Советы

Многие знают, что семена укропа всходят медленно из-за эфирных масел. Из-за этого не всем удаётся вырастить эту зелень. Однако укроп может расти самосевом, если посеян один раз.

Как вырастить сочный укроп?
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Вот несколько факторов и методов, которые помогут вам вырастить укроп.

Свежесть семян: Чем сильнее аромат, тем свежее семена.

Температура: Оптимальная температура для всходов — +10-13°C.

Сорта: Ранние сорта прорастают быстрее.

Почва: Укроп не переносит кислую и удобренную почву.

Глубина посева: Не более 2 см.

Способы посева

Без замачивания: Сделайте бороздки, полейте теплой водой, посейте сухие семена и накройте плёнкой. Конденсат ускорит всходы.

Замачивание в перекиси водорода: Семена замочите в 3% перекиси на 30 минут, затем промойте и просушите. Посейте на глубину 2 см, полейте и накройте пленкой. Всходы появятся через 5-7 дней.

Замачивание в горячей воде: Семена в марле поочередно опускайте в горячую и холодную воду на 40-45 секунд. Повторите три раза, затем посейте.

Замачивание в водке: Замочите семена на 15 минут в водке, затем высаживайте. Этиловый спирт поможет расщепить эфирные масла.

ВСЕ о выращивании кустового укропа
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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