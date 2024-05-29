Укроп взойдёт щёткой: получите быстрые всходы до 7 дней

Многие знают, что семена укропа всходят медленно из-за эфирных масел. Из-за этого не всем удаётся вырастить эту зелень. Однако укроп может расти самосевом, если посеян один раз.
Вот несколько факторов и методов, которые помогут вам вырастить укроп.
Свежесть семян: Чем сильнее аромат, тем свежее семена.
Температура: Оптимальная температура для всходов — +10-13°C.
Сорта: Ранние сорта прорастают быстрее.
Почва: Укроп не переносит кислую и удобренную почву.
Глубина посева: Не более 2 см.
Способы посева
Без замачивания: Сделайте бороздки, полейте теплой водой, посейте сухие семена и накройте плёнкой. Конденсат ускорит всходы.
Замачивание в перекиси водорода: Семена замочите в 3% перекиси на 30 минут, затем промойте и просушите. Посейте на глубину 2 см, полейте и накройте пленкой. Всходы появятся через 5-7 дней.
Замачивание в горячей воде: Семена в марле поочередно опускайте в горячую и холодную воду на 40-45 секунд. Повторите три раза, затем посейте.
Замачивание в водке: Замочите семена на 15 минут в водке, затем высаживайте. Этиловый спирт поможет расщепить эфирные масла.
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