Укроп взойдёт щёткой: получите быстрые всходы до 7 дней

Как вырастить сочный укроп?

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие знают, что семена укропа всходят медленно из-за эфирных масел. Из-за этого не всем удаётся вырастить эту зелень. Однако укроп может расти самосевом, если посеян один раз.

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Вот несколько факторов и методов, которые помогут вам вырастить укроп.

Свежесть семян: Чем сильнее аромат, тем свежее семена.

Температура: Оптимальная температура для всходов — +10-13°C.

Сорта: Ранние сорта прорастают быстрее.

Почва: Укроп не переносит кислую и удобренную почву.

Глубина посева: Не более 2 см.

Способы посева

Без замачивания: Сделайте бороздки, полейте теплой водой, посейте сухие семена и накройте плёнкой. Конденсат ускорит всходы.

Замачивание в перекиси водорода: Семена замочите в 3% перекиси на 30 минут, затем промойте и просушите. Посейте на глубину 2 см, полейте и накройте пленкой. Всходы появятся через 5-7 дней.

Замачивание в горячей воде: Семена в марле поочередно опускайте в горячую и холодную воду на 40-45 секунд. Повторите три раза, затем посейте.

Замачивание в водке: Замочите семена на 15 минут в водке, затем высаживайте. Этиловый спирт поможет расщепить эфирные масла.