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Что делать, если виноград на дачном участке не плодоносит уже много лет?

Делимся причинами из-за чего виноград может не давать урожай

2:39
Садоводство » Плодовые

Виноград - одна из самых популярных плодовых культур в садоводстве. Однако бывают ситуации, когда лоза этого растения перестает давать урожай в течение нескольких сезонов подряд. Что же делать в такой ситуации?

Делимся причинами из-за чего виноград может не давать урожай
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Почему виноград не плодоносит

Существует несколько основных причин, по которым виноград может длительное время не приносить плоды:

1. возраст лозы. Старые кусты винограда (старше 15-20 лет) постепенно теряют способность к плодоношению. Это естественное старение растения.

2. неправильная обрезка. Нарушение сроков, техники и схемы обрезки виноградной лозы приводит к ослаблению процессов плодоношения.

3. недостаток питания. Истощение почвы, отсутствие регулярных подкормок ведет к снижению урожайности винограда.

4. повреждения вредителями и болезнями. Поражение растений грибковыми заболеваниями и нашествие вредных насекомых ухудшают общее состояние куста и негативно сказываются на плодоношении.

5. экстремальные погодные условия. Заморозки, засуха, сильные ливни и другие непогоды могут полностью погубить урожай винограда.

Что делать, если виноград не плодоносит

Если виноград на вашем участке не плодоносит на протяжении нескольких лет, следует предпринять следующие меры:

1. омолодить куст. Если виноград стар, нужно полностью обрезать его старые побеги, оставив лишь самые молодые ветви. Это позволит стимулировать образование новых плодовых побегов.

2. провести правильную обрезку. Изучите схемы и правила обрезки винограда, убедитесь, что вы делаете все верно. Обрезку лучше доверить более опытному садоводу.

3. улучшить питание. Внесите в приствольный круг перегной, комплексные минеральные удобрения. Обеспечьте растение регулярными поливами.

4. обработать от вредителей и болезней. Опрыскайте кусты специальными фунгицидными и инсектицидными препаратами, соблюдая инструкции.

5. укрыть на зиму. Защитите лозу от вымерзания, укутав ее нетканым материалом, соломой или другими доступными способами.

Комплексный подход и терпение обязательно дадут результат - в течение 1-2 сезонов ваш виноград вновь начнет плодоносить.

Что делать если виноград не дает плоды?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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