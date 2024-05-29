Знакомим одним из способов выращивания огурцов, который называется "ёлочка"

Этот способ посадки огурцов позволяет получить максимум урожая

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы - одна из самых популярных культур на дачных и приусадебных участках. Для получения обильного и продолжительного урожая этих овощей существует множество агротехнических приёмов. Одним из них является способ выращивания по схеме "ёлочка".

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что такое метод "ёлочка" для огурцов

Метод "ёлочка" или веерообразное формирование куста - это способ выращивания огурцов, при котором растения располагаются в виде раскидистой кроны, напоминающей по форме елку. При этом плети ведут себя как древовидные, раскидываясь в стороны.

Основная цель такого способа - добиться максимального использования площади грядки и оптимизировать освещение для всех плетей и листьев растений.

Как выращивать огурцы по схеме "ёлочка"

Для реализации метода "ёлочка" необходимо соблюдать следующую технологию:

1. Подготовка грядки

Грядку для огурцов необходимо сделать возвышенной, чтобы избежать переувлажнения. Ширина грядки должна быть около 50-70 см.

2. Схема посадки

Высаживать рассаду или высевать семена огурцов нужно по схеме: 1 куст на 1 погонный метр грядки. Расстояние между растениями в ряду - 40-50 см.

3. Формирование куста

По мере роста огурцов их плети аккуратно направляют в стороны, фиксируя их на опорах. Это формирует раскидистый куст, напоминающий ёлку.

4. Подвязка и пасынкование

Боковые побеги пасынкуют, удаляя все пасынки, кроме 2-3 самых мощных. Это позволяет сформировать мощный центральный проводник. Плети подвязывают к опорам.

5. Полив и подкормка

Регулярные, но умеренные поливы и подкормки способствуют активному росту и плодоношению растений.

Преимущества метода "ёлочка"

Выращивание огурцов по схеме "ёлочка" имеет следующие достоинства:

позволяет получить максимальный урожай с 1 кв.м. грядки;

облегчает уход за растениями (полив, прополка, сбор урожая);

способствует лучшему освещению и проветриванию всех частей куста;

снижает риск поражения болезнями и вредителями;

обеспечивает более длительный период плодоношения.

Метод "ёлочка" - эффективный способ выращивания огурцов, позволяющий получить высокие и стабильные урожаи этих овощей на небольших садовых участках.