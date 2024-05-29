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Знакомим одним из способов выращивания огурцов, который называется "ёлочка"

Этот способ посадки огурцов позволяет получить максимум урожая

2:39
Садоводство » Овощи

Огурцы - одна из самых популярных культур на дачных и приусадебных участках. Для получения обильного и продолжительного урожая этих овощей существует множество агротехнических приёмов. Одним из них является способ выращивания по схеме "ёлочка".

Этот способ посадки огурцов позволяет получить максимум урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что такое метод "ёлочка" для огурцов

Метод "ёлочка" или веерообразное формирование куста - это способ выращивания огурцов, при котором растения располагаются в виде раскидистой кроны, напоминающей по форме елку. При этом плети ведут себя как древовидные, раскидываясь в стороны.

Основная цель такого способа - добиться максимального использования площади грядки и оптимизировать освещение для всех плетей и листьев растений.

Как выращивать огурцы по схеме "ёлочка"

Для реализации метода "ёлочка" необходимо соблюдать следующую технологию:

1. Подготовка грядки
Грядку для огурцов необходимо сделать возвышенной, чтобы избежать переувлажнения. Ширина грядки должна быть около 50-70 см.

2. Схема посадки
Высаживать рассаду или высевать семена огурцов нужно по схеме: 1 куст на 1 погонный метр грядки. Расстояние между растениями в ряду - 40-50 см.

3. Формирование куста
По мере роста огурцов их плети аккуратно направляют в стороны, фиксируя их на опорах. Это формирует раскидистый куст, напоминающий ёлку.

4. Подвязка и пасынкование
Боковые побеги пасынкуют, удаляя все пасынки, кроме 2-3 самых мощных. Это позволяет сформировать мощный центральный проводник. Плети подвязывают к опорам.

5. Полив и подкормка
Регулярные, но умеренные поливы и подкормки способствуют активному росту и плодоношению растений.

Преимущества метода "ёлочка"

Выращивание огурцов по схеме "ёлочка" имеет следующие достоинства:

  • позволяет получить максимальный урожай с 1 кв.м. грядки;
  • облегчает уход за растениями (полив, прополка, сбор урожая);
  • способствует лучшему освещению и проветриванию всех частей куста;
  • снижает риск поражения болезнями и вредителями;
  • обеспечивает более длительный период плодоношения.

Метод "ёлочка" - эффективный способ выращивания огурцов, позволяющий получить высокие и стабильные урожаи этих овощей на небольших садовых участках.

Посадка огурцов "ёлочкой". НА 1 кв.м - 8 огурцов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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