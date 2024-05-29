Проблему с желтением листьев чеснока решаем оперативно: полейте посадки этим простым средством

Как вырастить здоровый чеснок с крупной головкой

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Желтение листьев чеснока может быть вызвано несколькими причинами. Чаще всего это связано со стрессом, вызванным похолоданием. Например, заморозки могут повредить молодую рассаду.

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Чтобы решить проблему, проводите такую обработку. На 10 литров воды добавьте 10 грамм аммиачной селитры и 10 грамм сульфата магния. Полейте бороздки и разрыхлите почву. Если не проводили подкормку ранее, увеличьте дозу до 20 грамм на 10 литров воды.

1 стакан доломитовой муки и 1 стакан раствора куриного помета на 10 литров воды. Полейте по влажной почве, затем снова полейте чистой водой.

Подкармливайте в вечернее время или в пасмурный день, избегая солнечной погоды.