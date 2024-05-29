Проблему с желтением листьев чеснока решаем оперативно: полейте посадки этим простым средством

Желтение листьев чеснока может быть вызвано несколькими причинами. Чаще всего это связано со стрессом, вызванным похолоданием. Например, заморозки могут повредить молодую рассаду.
Чтобы решить проблему, проводите такую обработку. На 10 литров воды добавьте 10 грамм аммиачной селитры и 10 грамм сульфата магния. Полейте бороздки и разрыхлите почву. Если не проводили подкормку ранее, увеличьте дозу до 20 грамм на 10 литров воды.
1 стакан доломитовой муки и 1 стакан раствора куриного помета на 10 литров воды. Полейте по влажной почве, затем снова полейте чистой водой.
Подкармливайте в вечернее время или в пасмурный день, избегая солнечной погоды.
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