Морковную муху прогоняем оперативно: помогут эти простые способы

Эти способы помогут в борьбе с морковной мухой.
1. Отпугивание
Посыпайте морковные грядки табачной пылью и красным перцем. Повторяйте процедуру трижды с интервалом в 5 дней.
2. Сопутствующие посадки
Высаживайте на грядки бархатцы, календулу, мяту. Между грядами можно раскладывать ветки хвойных деревьев.
3. Полив и рыхление
Морковная муха и её личинки любят влагу, но погибают в сухой почве. Поливайте растения обильно, но редко, и обязательно рыхлите почву после каждого полива.
4. Внесение природных средств
Совмещайте рыхление с внесением натуральных отпугивателей:
Горчица (1 ст. ложка на 1 кв. м)
Зола (2 ст. ложки на 1 кв. м)
Жгучий перец (1 ст. ложка на 1 кв. м)
Чередуйте эти средства, не вносите их все одновременно.
5. Опрыскивание настоями
После прополки и прореживания опрыскивайте морковные грядки каждые 5 дней настоями табачной пыли, луковой шелухи, полыни или ботвы томатов.
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