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Морковную муху прогоняем оперативно: помогут эти простые способы

Народные способы борьбы с морковной мухой

1:17
Садоводство » Вредители и болезни

Эти способы помогут в борьбе с морковной мухой.

Народные способы борьбы с морковной мухой
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

1. Отпугивание

Посыпайте морковные грядки табачной пылью и красным перцем. Повторяйте процедуру трижды с интервалом в 5 дней.

2. Сопутствующие посадки

Высаживайте на грядки бархатцы, календулу, мяту. Между грядами можно раскладывать ветки хвойных деревьев.

3. Полив и рыхление

Морковная муха и её личинки любят влагу, но погибают в сухой почве. Поливайте растения обильно, но редко, и обязательно рыхлите почву после каждого полива.

4. Внесение природных средств

Совмещайте рыхление с внесением натуральных отпугивателей:

Горчица (1 ст. ложка на 1 кв. м)
Зола (2 ст. ложки на 1 кв. м)
Жгучий перец (1 ст. ложка на 1 кв. м)

Чередуйте эти средства, не вносите их все одновременно.

5. Опрыскивание настоями

После прополки и прореживания опрыскивайте морковные грядки каждые 5 дней настоями табачной пыли, луковой шелухи, полыни или ботвы томатов.

МОРКОВНАЯ МУХА - избавляемся быстро и навсегда! ДВОЙНАЯ защита от морковной мухи!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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