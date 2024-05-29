Листья томатов скручиваются: вот как можно решить проблему — названы 3 основные причины

Если у томатов вянут и скручиваются верхушки, это может быть вызвано несколькими факторами. Давайте разберёмся, что это за причины и как помочь растениям.
Причина 1: Избыток фосфора и дефицит цинка
Фосфор и цинк конкурируют между собой, и избыток фосфора может привести к дефициту цинка. Листья тёмно-зелёные, скрученные, с бронзовыми пятнами и некрозами.
Решение: Устраните избыток фосфора и подкормите растения комплексным удобрением с микроэлементами, включая цинк.
Причина 2: Избыток азота и дефицит кальция
Томат "жирует", листья скручиваются, верхушки вянут.
Решение: Выявите и устраните избыток азота, подкормите растения кальциевой селитрой.
Причина 3: Избыточный полив
Слишком много воды приводит к снижению потребления кальция и увяданию верхушек. Верхушки скручены, растение выглядит "перелитым".
Решение: Нормализуйте режим полива, следите за влажностью грунта.
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