Листья томатов скручиваются: вот как можно решить проблему — названы 3 основные причины

Три причины увядания и скручивания верхушек томатов

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если у томатов вянут и скручиваются верхушки, это может быть вызвано несколькими факторами. Давайте разберёмся, что это за причины и как помочь растениям.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причина 1: Избыток фосфора и дефицит цинка

Фосфор и цинк конкурируют между собой, и избыток фосфора может привести к дефициту цинка. Листья тёмно-зелёные, скрученные, с бронзовыми пятнами и некрозами.

Решение: Устраните избыток фосфора и подкормите растения комплексным удобрением с микроэлементами, включая цинк.

Причина 2: Избыток азота и дефицит кальция

Томат "жирует", листья скручиваются, верхушки вянут.

Решение: Выявите и устраните избыток азота, подкормите растения кальциевой селитрой.

Причина 3: Избыточный полив

Слишком много воды приводит к снижению потребления кальция и увяданию верхушек. Верхушки скручены, растение выглядит "перелитым".

Решение: Нормализуйте режим полива, следите за влажностью грунта.