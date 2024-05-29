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Как бороться с мучнистой росой на огурцах

Избавляем огурцы от мучнистой росы

2:37
Садоводство » Вредители и болезни

Мучнистая роса - одно из самых распространённых грибковых заболеваний огурцов. Оно способно нанести серьёзный ущерб урожаю, поэтому важно вовремя выявить и эффективно бороться с этим недугом.

Избавляем огурцы от мучнистой росы
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое мучнистая роса и как она проявляется

Мучнистая роса - это грибковое заболевание, вызываемое микроскопическими паразитными грибками Erysiphe cichoracearum и Sphaerotheca fuliginea. Они поражают в первую очередь листья, плети и стебли огурцов.

Признаки мучнистой росы:

  • на поверхности листьев появляются белые или сероватые мучнистые налеты, которые со временем покрывают все растение;
  • листья деформируются, желтеют и засыхают;
  • больные плети и стебли становятся ломкими;
  • снижается общая устойчивость растений, они хуже растут и плодоносят.

Мучнистая роса распространяется особенно быстро в жаркую сухую погоду и затяжные дождливые периоды. Ослабленные, загущенные посадки поражаются в первую очередь.

Способы борьбы с мучнистой росой на огурцах

Чтобы избавить огурцы от опасного грибкового поражения, применяйте следующие меры:

1. профилактика. Высаживайте устойчивые сорта огурцов, следите за режимом полива и подкормок, проводите вовремя прополку и прореживание посадок. Это поможет повысить общий иммунитет растений.

2. обработка фунгицидами. При появлении первых признаков мучнистой росы опрыскивайте растения специальными грибковыми препаратами. Подойдут медьсодержащие, серосодержащие или биологические фунгициды, например Хорус, Топаз, Фитоспорин.

3. народные средства. Эффективны также народные средства от мучнистой росы: молоко, раствор пищевой соды, чеснок, настой коры дуба. Их можно чередовать с химическими препаратами.

4. сбор и уничтожение пораженных частей. Регулярно осматривайте огурцы и удаляйте все сильно зараженные листья, плети, цветки. Сжигайте или закапывайте их.

5. севооборот и сбор растительных остатков. Чередование культур и тщательная уборка всех растительных остатков с грядок после сбора урожая помогут снизить инфекционный фон.

Комплексное применение этих мер поможет эффективно контролировать развитие мучнистой росы на огурцах и получить хороший урожай.

Мощное средство от мучнистой росы на огурцах и других растениях
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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