Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальные свойства орехов пекан
Барановская сфотографировалась с младшим сыном: какой хорошенький мальчик
"Офицеры России": Трамп забыл, чем могут закончиться ядерные игры для планеты
Как сохранить объем волос на протяжении недели: рекомендации по правильному сушению
StarHit: блогерша Анастасия Костенко задолжала налоговой 1,6 млн рублей
Какие кроссовки подойдут для бега весной?
Имя Алексея Панина* пополнило список террористов и экстремистов
Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам
Телеведущий Дмитрий Дибров отрицает у себя наличие бизнеса
Оставьте, пусть растёт: польза от этого сорняка огромна — просто раскидайте по грядкам - вредители и близко не подойдут

Полынь на участке принесёт пользу

1:44
Садоводство » Цветы

Полынь обыкновенная — растение с серебристыми листьями, горьким вкусом и ярким запахом, которое часто встречается вдоль дорог, на лугах и дачных участках. Обычно от неё избавляются как от сорняка. Однако это одно из древнейших растений, обладающее множеством полезных свойств. Давайте разберемся, почему полынь стоит оставить в саду и огороде.

Полынь на участке принесёт пользу
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые огородники раскладывают веточки полыни вдоль рядов моркови, сверху на капусту, вешают на деревья и кустарники. Полынь можно и нужно сажать в огороде не только для отпугивания насекомых, но и для приготовления настоя с репеллентным действием.

Для приготовления настоя полыни залейте 300 г свежей травы 5 л кипятка и дайте настояться в течение часа. Опрыскивайте этим настоем растения, поражённые вредителями, чтобы уменьшить их количество.

В саду полынь можно высадить под деревом или кустом в районе приствольного круга. Растение, растущее вплотную к стволу, защищает от ползучих вредителей и частично от летучих. Полынь отпугивает муравьёв, а значит, и тлю, гусениц и плодожорок. Мыши также избегают мест, где растёт полынь.

На зиму можно обернуть стволы плодовых деревьев полынью, чтобы зайцы не объедали кору. В цветнике полынь тоже смотрится хорошо, так как она неприхотлива и устойчива к засухе. Рядом с полынью можно посадить лаванду, колокольчики, сантолину, которые будут хорошо смотреться вместе, а рядом с розами полынь отпугнет тлю.

Посев полыни трех сортов на снег для рассады для разведения на участке. Горькая, белая и рутолистная
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Последние материалы
Имя Алексея Панина* пополнило список террористов и экстремистов
Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам
Телеведущий Дмитрий Дибров отрицает у себя наличие бизнеса
Диетолог Писарева рассказала о том, как правильно питаться летом
Актёр Дэвид Харбор и его жена Лили Аллен следят за телефонами друг друга
Автомошенник из Благовещенска получил 6 лет колонии за хищение страховых выплат
Актриса Настасья Самбурская заявила, что у неё психическое расстройство
Стрептококковая инфекция, распространяющаяся в Азии, возможно, передаётся по воздуху
Доказана принципиальная возможность применения мемристоров в нейрморфных чипах
Министр транспорта США Буттиджич обвинил изменение климата в неполадках Boeing
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников