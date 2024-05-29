Оставьте, пусть растёт: польза от этого сорняка огромна — просто раскидайте по грядкам - вредители и близко не подойдут

Полынь на участке принесёт пользу

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Полынь обыкновенная — растение с серебристыми листьями, горьким вкусом и ярким запахом, которое часто встречается вдоль дорог, на лугах и дачных участках. Обычно от неё избавляются как от сорняка. Однако это одно из древнейших растений, обладающее множеством полезных свойств. Давайте разберемся, почему полынь стоит оставить в саду и огороде.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые огородники раскладывают веточки полыни вдоль рядов моркови, сверху на капусту, вешают на деревья и кустарники. Полынь можно и нужно сажать в огороде не только для отпугивания насекомых, но и для приготовления настоя с репеллентным действием.

Для приготовления настоя полыни залейте 300 г свежей травы 5 л кипятка и дайте настояться в течение часа. Опрыскивайте этим настоем растения, поражённые вредителями, чтобы уменьшить их количество.

В саду полынь можно высадить под деревом или кустом в районе приствольного круга. Растение, растущее вплотную к стволу, защищает от ползучих вредителей и частично от летучих. Полынь отпугивает муравьёв, а значит, и тлю, гусениц и плодожорок. Мыши также избегают мест, где растёт полынь.

На зиму можно обернуть стволы плодовых деревьев полынью, чтобы зайцы не объедали кору. В цветнике полынь тоже смотрится хорошо, так как она неприхотлива и устойчива к засухе. Рядом с полынью можно посадить лаванду, колокольчики, сантолину, которые будут хорошо смотреться вместе, а рядом с розами полынь отпугнет тлю.