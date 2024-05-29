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Что делать, если купили плохие саженцы роз для своего сада

Вот как можно спасти плохие саженцы

1:23
Садоводство » Цветы

Выращивание роз - занятие непростое, но очень увлекательное. Однако успех во многом зависит от того, насколько качественными были посадочные материалы. Что же делать, если вы приобрели некондиционные саженцы роз?

Вот как можно спасти плохие саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Признаки некачественных саженцев роз
Чтобы определить, что саженцы роз бракованные, обратите внимание на следующие признаки:

- сухие, корявые или поврежденные корни;
- вялые, увядшие побеги;
- признаки заболеваний (пятна, гниль, вредители);
- отсутствие или слабое развитие почек;
- деформация или нехарактерная окраска листьев.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, значит, саженцы роз не соответствуют необходимым стандартам качества.

Попытайтесь спасти саженцы

Если продавец отказывается решать проблему, попробуйте самостоятельно реанимировать саженцы:

- немедленно поместите их в воду или влажный субстрат;
- обрежьте все поврежденные и сухие части корневой системы;
- обработайте корни стимулятором роста или фунгицидом;
- высадите саженцы в благоприятные условия - полутень, регулярный полив;
- обеспечьте уход: рыхление, подкормки, укрытие от ветра.

Некоторые саженцы могут восстановиться при должном уходе, но их дальнейшее развитие останется под вопросом.

Реанимация роз, или Что делать, если Вам продали некачественные саженцы роз?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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